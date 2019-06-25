月賺45k被罵廢物　網友回：存多少才重要！輕鬆年多存13萬！六招無痛存錢法曝光

▲存多少才重要，輕鬆年多存13萬，六招無痛存錢法曝光。（圖／《Money錢》雜誌授權）

圖文／《Money錢》雜誌 洪佩玲

隨著國內薪資成長幅度追不上物價上漲速度，如果無法當靠爸、靠媽族的窮忙族，只好努力在工作崗位上，但隨著工作資歷漸長，最常面臨被親友問「月薪有多少？」有位男網友提到，自己月薪4萬5千元卻被人罵廢物，他心裡很不是滋味，於是好奇上網詢問「大家平均月收入是多少？」

網友紛紛分享，有網友說，「我收入沒有三萬，我應該頭撞豆腐了？」、「我25K要養老婆小孩，路過... 廢物中的廢物中廢物王」、「賺多少不重要，重要的是自己好手好腳去拼來的」、「我28k，買了房，一樣被人叫廢物」……。

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但有位網友一句話最中肯，神解讀說：「薪水高沒用！ 重點是存下來的錢有多少？」事實上，銀行定存利率約1％左右，除了辛勤工作賺錢外，如何讓存款增加，進而有錢做長期投資呢？以下提供6個超級實用又簡單的妙招，讓存錢事半功倍。

方法一.52周階梯存錢法

這個方法強調每一周存的錢要比上一周多，透過遊戲，讓存錢多一點樂趣，養成存錢好習慣。每個人可以根據自己的存錢計畫，設定每周存款金額，例如以10元為單位，第1周存10元，第2周存20元，第3周存30元，第4周存40元，以此類推，到第52周時總共可存下1萬3780元。你也可以從50元、100元開始存起，以第1周存100元為例，1年後就可以存下13萬7800元。

當然，你也可以倒著存，先苦後甘，第1周先存5200元，第2周存5100元⋯⋯只要能夠強迫存錢，並養成「固定存錢」習慣的，都是好方法。

▲《52週存錢法》。（圖／《Money錢》雜誌授權）

方法二. 21天習慣存錢養成法

在《我的錢都花到哪去了》書中建議利用「21天效應」戒掉花錢壞習慣進而養成存錢好習慣。行為心理學家發現，一個習慣養成至少需要連續做21天，前面7天要很刻意的提醒自己做這個動作，7∼21天這個行為變成自然，但還需要意識控制，等到第21∼90天，這個行為將會變成不經意的習慣。

這21天只是思維的轉換，一個習慣的養成其實至少要持續半年，存錢也是同樣的道理。建議先訂出一個消費底限，經常做必要性的省思和檢討，並且改變付款或消費方式，透過思維轉換，習慣養成，就能提高儲蓄力！

一般薪水階級要提高儲蓄力不外乎開源節流，開源需要時間，節流卻馬上可以做，利用21天效應法先設定一個節流目標，改變一個習慣後，再增加另一個節流好習慣，自然而然，錢就能越存越快。現在年輕人最大的開銷就是把錢花在吃、穿、追求流行商品，因此，進行節流最好從這幾項開銷做起。

平民理財作家典馥眉的朋友原本每月吃掉1萬5100元，占了薪水的三分之一，後來這個朋友練習用21天存錢法把每月伙食費降到6750元，而光是「吃」這項開銷，每月即可足足省下8350元！

方法三.2張表存錢法

典馥眉最常用的是2張表存錢法，她用這個簡單的方法，協助一位朋友還清50萬元的卡債，也協助另一個月薪4萬5千元的朋友，在5年內存到100萬元。

第1張表格是「固定支出表」，先把每月非花不可的費用列出來；第2張是「流動支出表」，也就是把食衣住行育樂的各項支出加總，從表格中找出可以節約的空間，並透過循序漸進的方式，在不影響生活品質下，把花費降到最低。

典馥眉舉例，朋友的房租原本是每月1萬元，搬到沒有電梯的舊公寓後，每月租金立刻降到7千元，還省下了每月1385元的大樓管理費；房間內不裝網路線，改用手機上網；原本搭捷運上下班，後來改搭公車並提早一站下車走路回家。光是這4項固定支出的節流，5年內就自動多存40萬元，讓存百萬元的目標，馬上達成40％目標。

接著再調整各項流動支出，例如治裝費從每月3千降到1500元以內，同時減少外食餐費、雜費。除了記錄省下的花費，更重要的是，計算這筆省下來的錢累積5年，甚至10年後，總共可以多存多少錢。有了這個累積數字後，省錢就不再是一件苦差事，反而變成動力。典馥眉強調，改變一定要循序漸進，慢慢的就能堵住各種花錢漏洞，讓存款多更多。

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