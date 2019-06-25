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影／湖南大媽籃球場跳廣場舞被撞飛...竟貼告示：跳舞時各位球星請迴避

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大陸中心／綜合報導

湖南大學籃球場日前有一群老人在跳廣場舞，不慎被打球的學生撞倒受傷，事後竟貼一張公告指出，「為了不再傷人，跳舞期間，請各位球星不要在此打球」。對此，學生也發出另一張公告回應，「為了不再傷人，打球期間，請各位舞星別在此跳舞」。

綜合媒體報導，湖南大學財院校區籃球場19日一名打球的學生把跳廣場舞的大媽撞倒了，事後「財院校區廣場舞協會」23日貼告示稱，「為了不再傷人，也不給打籃球的人帶來麻煩，跳舞期間，請各位球星別在此打籃球。特此公告。」

▲▼大媽學生貼公告互尬。（合成圖／翻攝微博／你好長沙）

▲大媽學生貼公告互尬。（合成圖／翻攝微博／你好長沙）

不過很快的，一封署名為「財院校區籃球兄弟聯盟」的公告23日也出現在籃球場的圍欄上，「為了不再傷人，也不給打籃球的人帶來麻煩，打球期間，打各位舞星別在此跳舞，特此公告。球場非舞場，乃打球之地也。望諸位謹言慎行，勿謂言之不預也。」

一些學生認為在校內籃球場跳廣場舞是侵占學生資源，大媽們則認為在籃球場已跳了十幾年的廣場舞，並得到校方同意，屬合理行為。據了解，這些大媽多是湖南大學離退休教職工，且已在籃球場跳了十幾年，湖大的學生也都知道這是每晚準時上演的「節目」，當音樂響起時，都會自行離開，多年來都未發生衝突。

目前，雙方的公告都被撕去。據負責管理籃球場的徐先生表示，校方已對雙方進行了調解，並希望大媽們能轉去游泳館旁的雨棚下跳舞，每天早上都有人在那練太極。不過，那附近還沒有路燈，一些大媽不太願意去那跳並說，「那裏有排水管道，臭得很。」

對此，大部分網友都表示支持學生，還有網友指大媽的行為是「鳩占鵲巢」，也提醒「籃球場本來就是打球用的」。

▼籃球場。（圖／翻攝微博／長沙新媒體）

▲▼籃球場。（圖／翻攝微博／長沙新媒體）

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關鍵字：湖南大學,廣場舞,大媽

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