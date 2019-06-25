台灣人的驕傲！全球最先進氣象衛星　福衛七號打造「太空溫度計2.0」

▲今年四月 SpaceX 執行「Arabsat-6A」任務時的發射畫面，圖中火箭型號就是福衛七號要搭乘的獵鷹重型。（圖／取自太空中心粉絲專頁）

記者周康玉／新竹報導

造價32億元的福衛七號，比起上回福衛五號9億元造價貴了一些，但比起日韓動輒上百億元的衛星預算，仍是非常「節儉」，但即使造價相對便宜，台灣人卻能打造出全球最先進的氣象衛星，專家忍不住大讚，是高CP值、高準度的氣象衛星，科技部長陳良基更封福衛七號為「太空溫度計2.0」。

這次福衛七號是由台美合作打造，技術比重各佔50%，但其中關鍵的衛星操控系統，全由台灣自主研發，這也是台灣太空中心團隊首度完成衛星操控系統研發。

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太空中心表示，台灣因處在低緯度，氣象預報比中高緯度國家困難許多，加上屬於海島型國家，氣候受到鄰近海面的連動性很高。

福衛七號因為每日資料量從2500筆增加到4000筆，且範圍從南北緯的75度縮小至南北緯24度，太空中心舉例，以前全球資料中可能只有2筆是台灣的，現在倍增到6-8筆，能獲得3-4倍的台灣氣象資料。科技部長陳良基更封福衛七號為「太空溫度計2.0」。

在取得訊號精密度更是領先全球。去福衛三號只能收到美國GPS訊號，福衛七號則是除了美國GPS訊號外，更同步可獲得俄羅斯的GLONASS訊號；加上高精密度，重量每顆達300公斤，一共6顆，也難怪這回得出動Space X的獵鷹重型火箭了。據了解，被獵鷹重型火箭搭載過的衛星，目前也只有特斯拉和阿拉伯衛星了。