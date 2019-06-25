G20川習會推演2情境　台經院：雙方持續談判就是好結果

▲川習會將在6月28日舉行G20高峰會議碰面，台經院院長張建一表示，比較好的結果是雙方同意持續談判。（圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

川習會將在月底舉行G20高峰會議碰面，市場關注兩人會面結果，期盼貿易戰露出曙光。台經院今（25）日表示，川習會比較好的結果是「中美雙方同意持續談判」，若要加徵關稅，對美國也是一種傷害，因此有機會出現豁免清單，屆時對台廠影響也會隨之降低。

台經院院長張建一今天出席「5月景氣動向調查記者會」，他會後受訪時指出，6月底的G20峰會，川普與習近平將有會面的時間，但能夠談多少還不可而知，不過他預期可能會朝2方向發展，首先是中美雙方同意持續談判。

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再者是川普政府原先揚言要對大陸剩下的3250億美元商品也加徵關稅，這部分可能比照先前2000億美元的模式，稅率從10%提高至25%，或是有3個月的緩衝期，比較好的結果是雙方能夠繼續談判。

台經院景氣預測中心主任孫明德則說，在3250億美元商品這波清單中，對台灣影響較大的資通訊產品，包括筆電、手機等，不過美國行動電話和筆電在大陸生產超過6成，短期很難找到其他替代來源。

孫明德分析，若真的要課稅，對美國來說也會受到傷害，因此有可能最後部分加徵關稅，將依存度較高的產品放到豁免清單中，屆時對台廠影響可望降低。