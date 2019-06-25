　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

跨境電商消費發票中獎　2種方式兌獎快速領獎

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼清冊出爐！全台14張統一發票「1000萬藏寶圖」　超商買一顆35元麵包秒變富翁。（圖／記者許力方攝）

▲在跨境電商如Google Play消費發票中獎，有兩種方式可以兌獎。（圖／記者許力方攝、示意圖）

財經中心／台北報導

跨境電商陸續開發票，像是Google Play已經在3月開發票，並且在3、4月期的發票，開出了千萬元特別獎、200萬元特獎以及百萬元的雲端發票，可以說是統一發票中大獎的大贏家。專家表示，如果在跨境電商消費中獎，可以透過財政部兌獎APP歸戶、以及到超商列印證明聯領獎。

但是在跨境電商中獎，怎麼樣可以領呢？首先可以透過財政部的「統一發票兌獎APP」歸戶領獎，一般跨境電商所開立的發票，是以交易用的電子郵件為載具，中獎的民眾，可以利用「統一發票兌獎APP」功能，將跨境電商的電子郵件載具歸戶，一旦中獎就可以使用APP兌獎，中獎獎金直接進入中獎人的帳戶當中。

請繼續往下閱讀...

另一種方式，就是到便利商店，例如7-ELEVEN、全家、萊爾富以及OK便利商店的多媒體服務機，列印中獎的電子發票證明聯。一般電子發票整合服務平台將會寄送中獎通知信，到消費者與境外電商營業人交易使用的電子信箱，收到這封信的幸運中獎人，可點選信中連結，確認告知事項後，平台會發送一次性密碼到信箱，消費者可以此密碼，48小時內有效到超商列印中獎發票證明聯，在適當的兌獎據點領獎。

ET快訊
直播／空服員本人出面也拿不回三寶　長榮航空出面說明了
快訊／屏東2名傘兵跳機後墜地！疑吃風不足搶救中
韓國瑜第四度遭嗆！女學生獎狀後藏紙條「做好做滿」
7/1新制懶人包！「8重大措施」一次看　餐飲內用不提供吸管

關鍵字：統一發票,1,000萬元,特別獎,200萬元,特獎,未領,領獎方式,跨境電商

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

重回房貸二哥！台銀房貸雙胞胎　一般與公教專案激增900億元

月賺45k被罵廢物　網友回：存多少才重要！輕鬆年多存13萬！六招無痛存錢法曝光

鴻海再投資越南！外媒：將在北越建電視螢幕生產廠

蔡英文：福衛七號是台灣太空科技發展里程碑　資料將分享國際

AIT處長酈英傑：福衛七號發射見證美台伙伴關係　台灣能為國際貢獻很多

電子三雄全數下跌　台股跌72點收10,706點

直播／一起為福衛七號加油！　台灣航太史新里程碑...美國發射升空連線直擊

台灣人的驕傲！全球最先進氣象衛星　福衛七號打造「太空溫度計2.0」

G20川習會推演2情境　台經院：雙方持續談判就是好結果

跨境電商消費發票中獎　2種方式兌獎快速領獎

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

月賺45k被罵廢物　網友回：存多少才重要！輕鬆年多存13萬！六招無痛存錢法曝光

鴻海再投資越南！外媒：將在北越建電視螢幕生產廠

蔡英文：福衛七號是台灣太空科技發展里程碑　資料將分享國際

AIT處長酈英傑：福衛七號發射見證美台伙伴關係　台灣能為國際貢獻很多

電子三雄全數下跌　台股跌72點收10,706點

直播／一起為福衛七號加油！　台灣航太史新里程碑...美國發射升空連線直擊

台灣人的驕傲！全球最先進氣象衛星　福衛七號打造「太空溫度計2.0」

G20川習會推演2情境　台經院：雙方持續談判就是好結果

跨境電商消費發票中獎　2種方式兌獎快速領獎

川習會帶動美股資金動能　分散投資佈局掌握股債成長契機

韓國瑜民調下滑？王金平：他若沒造勢...可能會再相差一點

影／法鬥掰咖吃力拖地爬　娘揭「心機真相」網笑翻：還我眼淚！

16歲發表種族歧視言論　哈佛取消槍擊案倖存者入學資格

快訊／近百空服員想歸隊！工會拒還三寶　長榮：會協助報案

運動家投手戰力吃緊　王維中有望回歸「先發」出戰

訓練孩子自行吃飯　鄰居阿婆一進門「端起碗追著餵」...媽制止遭嗆：寵小孩

陳玉珍稱台灣地區「現行是一國兩制」挨批　回應扯館長：他的想法才狹隘

喝早餐店紅茶吸到異物　撕開封膜…驚見「漂浮5黑屍」！

一風堂EXPRESS 6/28進駐新竹巨城　開幕首7日麵量免費加大

屏東2傘兵「傘具重疊」墜落60公尺！腰椎2、4節受傷　緊急開刀救治中

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

財經熱門新聞

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞..

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

即／威力彩6.7億獎號出爐！翻..

直播／一起為福衛七號加油！　今..

長榮宣布首招募「男空服員」！總..

罷工衝擊再擴大！長榮航空最新估..

長榮罷工延燒 華航董座謝世謙：..

南部瞬間大雨威脅　台中、苗栗、..

台積電除權息大秀登場　挑戰快速..

3大主流外幣投資策略　一次大解..

謝金河：越南仍有潛在問題要解決

福七幕後推手朱崇惠：懷胎10年..

永豐銀推跨境金融卡　搶網購宅商..

「iPhone初代機」全系列展..

更多熱門

相關新聞

兩岸跨境電商夯　助優質商品西進

由中國台灣網·融融好貨與雲集主辦的「融融＆雲集台灣館」20日在杭州舉辦上線儀式，將為台灣商品搭建直售大陸的平台。與會的台灣電商業者許先生指出，大陸現在全力發展「社交電商」，藉由各大社群平台拓展銷售渠道，利用群聚力量，把商品推廣到粉絲或用戶群，明顯感受到兩岸電商發展的差異。

省稅！15款刮刮樂別急著領獎

Google Play　開出首張千萬發票

3-4月18張千萬中獎發票明細出爐

3、4月期發票　18張中千萬元

讀者迴響

發燒話題

味全龍 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮總座淚招募200人！交通部回應了

說愛妳一輩子！3星座男「承諾都是屁」

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

長榮：超過70名空服員表達想回來上班

館長霸氣反擊　黃暐瀚千字回應了

雄中生突襲韓國瑜　校長20字護同學

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

男大生逼女友超商外套蓋頭　下場慘

酸內勤長相空姐道歉：狗咬我不該咬回去

胖到被笑「像張庭奶奶」！林瑞陽12天怒甩5公斤

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

元元《玩很大》6連敗被罵哭！

愛河變巧克力星冰樂　網：天天換口味

更多

最夯影音

更多

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面