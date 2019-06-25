跨境電商消費發票中獎　2種方式兌獎快速領獎

▲在跨境電商如Google Play消費發票中獎，有兩種方式可以兌獎。（圖／記者許力方攝、示意圖）

財經中心／台北報導

跨境電商陸續開發票，像是Google Play已經在3月開發票，並且在3、4月期的發票，開出了千萬元特別獎、200萬元特獎以及百萬元的雲端發票，可以說是統一發票中大獎的大贏家。專家表示，如果在跨境電商消費中獎，可以透過財政部兌獎APP歸戶、以及到超商列印證明聯領獎。

但是在跨境電商中獎，怎麼樣可以領呢？首先可以透過財政部的「統一發票兌獎APP」歸戶領獎，一般跨境電商所開立的發票，是以交易用的電子郵件為載具，中獎的民眾，可以利用「統一發票兌獎APP」功能，將跨境電商的電子郵件載具歸戶，一旦中獎就可以使用APP兌獎，中獎獎金直接進入中獎人的帳戶當中。

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另一種方式，就是到便利商店，例如7-ELEVEN、全家、萊爾富以及OK便利商店的多媒體服務機，列印中獎的電子發票證明聯。一般電子發票整合服務平台將會寄送中獎通知信，到消費者與境外電商營業人交易使用的電子信箱，收到這封信的幸運中獎人，可點選信中連結，確認告知事項後，平台會發送一次性密碼到信箱，消費者可以此密碼，48小時內有效到超商列印中獎發票證明聯，在適當的兌獎據點領獎。