川習會帶動美股資金動能　分散投資佈局掌握股債成長契機

▲ 美股上週受到激勵大漲。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國總統川普推文表示G20川習會有譜，加上市場樂觀解讀聯準會（Fed）最新談話，市場風險偏好回溫，美股各大指數上周皆收高，資金流向從前一周淨流入89.04億美元放大至178.07億美元，動能強勁；台股受利多激勵，在上周亦大漲逾200點，而外資主要布局的電子權值股便是上漲主要動力。

美總統川普上周在推特透露已經與中國國家主席習近平通過電話，並同意於G20會議後針對貿易問題進行磋商；此外，聯準會主席鮑威爾在上周結束的聯邦公開市場會議談話中透露今年有可能降息，最快時間點會是在下半年，種種正面訊息，激勵美股再次上漲，其中標普500指數更於20日升至2954.18點，創下歷史新高。

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在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到川習會有望成行、聯準會鴿派的調性以及外資歸隊等利多激勵，台股一掃前周低於千億的觀望陰霾；從資金面來看，外資上周持續的買超，挹注了市場信心，而外資主要布局的電子權值股更是上漲主要動力。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，雖然美中貿易戰雜音持續干擾市場，但在全球多國央行長期的寬鬆政策下，市場資金充沛，過去數周多次出現股債雙漲的狀況；近期除全球政府主權債、新興市場債及高收益債皆呈漲勢外，全球主要股市多收漲，若此時可藉由妥善的多元投資配置，同步參與股債成長機會，將是掌握收益的優勢策略。

根據美銀美林上周公布的全球基金經理人調查指出，許多經理人近來逐漸考慮減少股票配置，然而在報告發布的同一周，標普500指數卻因正面消息的激勵再創歷史新高，顯示此時波動來的快去的快，謝佳伶分析，此類多空反覆拉扯市場的情況，對於投資人在短時間進行資金的移轉避險難度也相對提高，建議投資人在布局上應避免重押於單一類資產，而可採用包括成長股、可轉債和高收益債等多重資產作為核心配置，藉由不同資產的優勢互補，既可以抵禦波動，又不會擔心錯過成長契機。

在傳產金融股部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，內需相關類股在不確定性充斥的此時持續受到資金青睞，特別是有殖利率護體的銀行及營建類股，仍是投資人優質的避險標的，部分運輸及汽車產業也有不錯表現，值得關注。

展望後市，廖哲宏表示，因外資仍是影響台股盤勢的重要因素，故近期仍需密切關觀察外資動向，而即將於28日G20峰會登場的美中元首會議，以及本周美國貿易代表署（USTR）持續進行的關稅公聽會等情勢，也可作為判斷參考。