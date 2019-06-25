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林修銘續任集保董事長　朱漢強升任總經理

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▲▼ 集保結算所6/24舉行108年股東常會，由林修銘董事長(中)主持。（圖／集保結算所所提供）

▲ 集保結算所6/24舉行108年股東常會，由林修銘董事長（中）主持。

記者李瑞瑾／綜合報導

臺灣集中保管結算所於昨（24）日下午舉行108年度股東常會，會中順利通過每股配發現金股息3.5元及股票股利0.25元等案，而後召開的董事會確認由林修銘續任董事長、朱漢強擔任總經理。

集保結算所本次股東會進行第11屆董事、監察人改選，選舉結果林修銘、許璋瑤、賀鳴珩、王和生、糜以雍、朱漢強與龔仁文等7人當選為董事；陳俊宏、黃崇哲與洪家殷等3人當選為監察人。

請繼續往下閱讀...

股東會後隨即召開董事會，會中全體董事一致推選林修銘出任董事長一職，並聘任朱漢強為總經理。

朱漢強任職於集保結算所20 餘年，證券市場歷練豐富，對集保結算所各項核心業務極為嫻熟，另在資訊方面，107年也督導集保結算所完成打造歷經4年努力之國際級核心業務資訊系統--「新一代存託系統」。

集保結算所多年來努力深耕多角化經營，增加服務的廣度與深度，107年推出全新改版的「集保e存摺2.0」APP，全新功能及介面設計上都更符合使用者的需求，總開通戶數已達66萬戶。集保結算所繼106年9月成功推動融資性商業本票及外幣商業本票無實體化發行後，107年更完成商業本票發行文件電子遞送服務，提升商業本票初級市場的安全與效率。此外，集保結算所建置境內外基金整合資訊公告平台，推出全新視覺化基金公告查詢服務，並與證券投信投顧公會、證券暨期貨發展基金會及基富通證券合作，推動「好享退--全民退休自主投資實驗專案」，專案報名人數已逾6萬人。

集保結算所推動股東會電子投票十年有成，107年達成我國所有上市櫃公司股東會100％全面採行電子投票的里程碑，電子投票占出席比率達五成以上，再創新高。此外，集保結算所並運用監理科技，協助經濟部建置「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」，有效提高我國防制洗錢及打擊資恐之國際義務。

在國際化方面，107年集保結算所在亞太地區集保組織（ACG）成員熱烈支持下，成功申設亞太地區集保組織「投資人服務」工作小組，積極發揮國際影響力。另配合我國公司治理藍圖，建置中英文版「公司投資人關係整合平台」，促進投資人與公司的溝通，提升我國公司治理的國際能見度。

在善盡社會責任方面，集保結算所長期多面向關懷社會，持續推動偏鄉教育，贊助基層學校課輔才藝計畫、大專生公益專班及支持體育亮點培訓。107年擴及藝術領域，舉辦「集思廣義，當代藝術賞」，以實際行動支持年輕藝術家。

適逢集保結算所成立30週年，展望未來，集保結算所未來將持續在跨國業務、金流業務、數位金融業務及市場資訊整合上推出嶄新的服務，並運用金融科技滿足市場多元需求。同時亦將秉持取之社會、回饋社會的理念，長期關懷弱勢與偏鄉，積極多面向參與公益活動，實踐社會責任。

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關鍵字：集保,林修銘,朱漢強

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