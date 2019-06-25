黃金連六漲！攻上每盎司1400美元　再創6年新高

▲全球主要央行態度轉鴿及美伊間的緊張局勢，增加了黃金的吸引力。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

全球主要央行態度轉鴿及美伊間的緊張局勢，增加了黃金的吸引力。金價現貨周一（24）收盤大漲1.4%，收盤站上每盎司1400美元，且今（25）天再度上漲超過1％，持續改寫6年來收盤新高。同樣地，紐約商品期貨交易所（COMEX）8月黃金期貨周一收盤也上漲1.3%至每盎司1418.2美元。

彭博報導，上周五（21日）2項關鍵數據顯示，投資人大買黃金，帶動國際金價持續走高，現已突破每盎司1400美元的關卡，創下2013年8月以來收盤新高：

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►全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares）上周五吸引16億美元資金流入，為2004年該基金成立以來最高紀錄。

►避險基金及其他大型大型投機者將其在美國黃金期貨和期權的淨多頭頭寸提升至2018年2月以來的最高水平。

Oanda高級市場分析師莫亞（Edward Moya）在報告中表示：「黃金多頭重新奪回主導權。」市場預期聯準會（Fed）將在7月降息50個基點，使金價持續受到支撐，「問題不再是聯準會是否會放鬆政策，而是將寬鬆多少？按過去歷史，聯準會喜歡以出其不意的方式啟動寬鬆週期，降息50個基點應為基本預期。」

貝萊德（BlackRock）全球配置基金投資組合經理克斯特里奇（Russ Koesterich）表示，金價年底可能收高，「若聯準會持續朝更寬鬆的貨幣政策邁進，年底時金價可望高於目前水準。」但他也表示近期可能出現一些回檔和盤整。

克斯特里奇說：「若聯準會採取更寬鬆的政策打壓美元，在其他條件相同的情況下，環境將有利於黃金。換句話說，若因貿易戰升溫而使聯準會採取較外界預期更為寬鬆的政策，將為黃金帶來一段特別強勁的上漲期。」