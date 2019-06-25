鴻海再投資越南！外媒：將在北越建電視螢幕生產廠

▲鴻海傳出有意在越南北部建廠生產電視螢幕（圖／路透）

財經中心／綜合報導

身為全球最大電子代工廠的鴻海，在創辦人郭台銘交出董事長的位置後，最新的投資進度也跟著曝光了。據外媒報導，鴻海打算要在越南北部建設一間價值4000萬美元的電視螢幕生產組裝工廠。

據越南媒體《VnExpress》報導，鴻海計畫要在越南北部建設一間價值4000萬美元的電視螢幕生產組裝工廠，占地約10公頃。報導引述鴻海公司越南負責人卓憲宏（Harry Zhuo）的話指出，該工廠的詳細地點選在廣寧省的廣安東梅工業區，據他向廣寧省當局的說法，該工廠預計會提供3000個工作機會。廣寧省副主席Nguyen Van Thang也承諾將盡快向鴻海提供幫助。其實早在今年1月，鴻海就以1650萬美元收購在越南北部一個約250,000 平方公尺的工業園區。

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目前鴻海並未透露這次的建廠與組裝蘋果商品有無關係，但報導指出，公司的相關文件透露，鴻海正將相關土地出售給旗下的鴻騰精密 （FIT Hon Teng Ltd），該公司屬於蘋果供應鏈的一環，主要負責生產iPhone用的線路和連接器。

報導提到，鴻海身為蘋果供應鏈中重要的一環，該公司於2007年首度到越南設廠，目前該公司在中國大陸擁有3間工廠，主要負責生產和組裝電腦、製造汽車零件和其他電子產品。