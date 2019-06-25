中美貿易戰未落幕　3大營業氣候測驗點5月「2升1降」

▲中美貿易戰衝突未解，廠商對於未來景氣趨於保守，使得5月3大營業氣候測驗點「2升1降」。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布5月3大產業營業氣候測驗點為「2升1降」，其中製造業下滑0.15點至94.44點，主要受到中美貿易戰不明朗影響，對未來景氣趨於保守，至於服務業則上升1.52點至98.22點，營建業增加3.3點至93.96點。

在國內方面，受到全球經濟需求疲弱，中美貿易突生變數，使得出口與外銷接單表現仍續呈負成長，工業生產指數也再度由正轉負，加上5月國際原物料價格走跌，塑化原料需求減弱，使得原物料相關廠商對當月與未來半年景氣看壞與持平的廠商居多。

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▲台經院公布5月三大產業營業氣候測驗點，其中製造業至94.44點，較上月下降0.15點。（圖／台經院提供）

服務業方面，貿易戰拖累金融市場表現，但國內保險業者受惠於匯兌收益挹注及逐步調整商品結構，加上觀光局旅遊補助方案、來台旅遊人數持續成長、國內餐飲業者持續發展中平價餐飲品牌等因素，帶動餐旅業與保險業對當月景氣看法轉為樂觀。

至於營建業部分，儘管建築工程以及各專門營造工務表現相對較佳，且房市買氣持續回溫，不過礙於公共建設新增釋案動能轉弱、經濟景氣前景混沌影響購屋信心，影響營建業廠商對未來半年景氣看法偏向保守。

台經院院長張建一表示，觀察製造業營業氣候測驗點走勢，雖然下跌但幅度並不大，接近於持平狀態，可見貿易戰所帶來的心理因素影響較大；另外市場關注G20川習會，期盼會有好的結果出現，目前也釋出各退一步的訊號。