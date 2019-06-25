新興科技股的Blue Monday！人造肉公司Beyond Meat市值蒸發217億

▲美國企業「Beyond Meat」。（圖／翻攝自Facebook／Beyond Meat）

財經中心／綜合報導

許多新興科技股在24日出現大跌，像是視訊聊天公司Zoom以及號稱是今年表現最佳IPO的Beyond Meat都紛紛下跌。

據CNBC報導，視訊聊天公司Zoom今年4月分股價暴漲72％，表現相當好，但24日該公司股價下挫逾11%，來到每股89.41美元，使其市值蒸發28億美元（約新台幣869億元），目前市值為229億美元。而被譽為今年最佳IPO的Beyond Meat，該公司股價24日也下滑8.5％，來到每股140.99美元，市值蒸發7億美元（約新台幣217億元），目前市值為82億美元。報導指出，雖然Beyond Meat股價下跌，但仍比當初IPO價格的25美元上漲五倍多。

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報導分析指出，這類新興科技股已成為今年度表現最佳的公司之一，因為他們的收入和收益倍數都明顯高於同行，但也因為如此，若是大環境的經濟表現愈感擔憂，對於這類新興科技股的影響將更明顯。

除了上述兩檔科技股外，其他IPO科技股在24日也度過了相當艱難的一天，像是為開發人員提供工具的PagerDuty就下跌7.7％、安全軟體供應商CrowdStrike下跌5.9％、社交媒體平台Pinterest下跌3.9％，就連叫車服務Lyft和Uber也分別下跌0.8％和2.1％。