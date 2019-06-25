華航配發每股0.2元現金股利　小股東拿員工分紅來比：「不成比例！」

▲中華航空今(25)日舉行股東會，僅開放媒體轉播觀看，董事長謝世謙(前排圖中)表示，罷工將造成國人對旅遊裹足不前，對今年台灣整體旅遊市場將有不利的影響。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

中華航空今(25)日舉行股東會，會中通過配發每股0.2元現金股利，小股東對於華航員工依據團體協約分配稅前獲利30.8億的二成、達6億元，與13萬名小股東11.3億元的現金股利相比，表示「實在不成比例！」華航對此未做回應。

華航的營運前景，也備受小股東們關注。董事長謝世謙表示，近期國際油價小幅下滑後又回升，今年以來國人整體出國人數仍在成長中，但旺季市場與去年同期相比並不熱絡，對今年營運前景持「審慎樂觀」的看法。

請繼續往下閱讀...

華航資深業務副總經理王正明指出，依據國際航空協會（IATA）預估，在客運方面，108年全球與亞太客運量成長率分別為6.0％及7.5％，運能成長率分別為5.8％及7.1％，均略低於去年成長比率，供需漸趨均衡，市場競爭持續激烈。貨運方面，IATA預估108年成長率為3.7％，略低於去年0.4個百分點，延續供過於求狀況。

另外，謝世謙指出，華航將在今天下午舉行董事會，預計討論以租機方式引進14架空中巴士A321neo，預計2021年派飛，同時啟動11架確定訂單及5架選購權協商作業。

在今年的巴黎航展上，華航已和空中巴士簽訂11架A321neo的採購意向書，同時表示將以租賃方式加購14架同款飛機，以因應未來單走道飛機營運的需求。

依據年報，華航2018年全年營收達1502.64億元，較前一年度增加7.47%，再創歷史新高；稅後淨利為17.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.33元。