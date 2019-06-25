10年前疑以低價排擠競爭對手　高通可能再面臨歐盟巨額罰款

▲高通最快恐將於下個月再度面臨歐盟的巨額罰款。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

高通（Qualcomm）去年才因打擊其他蘋果晶片供應商而遭歐盟罰款9.97億歐元（約新台幣358億元），沒想到一年後，高通可能再度面臨歐盟的巨額罰款。

彭博引述三位知情人士報導，高通最快恐將於下個月遭罰，該公司也很可能成為最後一家從歐盟競爭事務執委維絲塔格（Margrethe Vestager）手中拿到反托辣斯罰單的美國科技公司。

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維絲塔格將於今年稍晚卸任，她在任內曾對Google處以超過90億美元的罰款，並要求蘋果補繳超過140億歐元的稅款；她曾於5月份公開警告，她針對大型科技公司的行動「肯定還沒完成」，因為她正考慮對亞馬遜、Google及蘋果展開新一輪的調查。

歐盟目前對高通的調查是針對2009年至2011年間銷售的網際網路行動介面3G晶片。監管機構稱，高通以低於成本的價格銷售這些晶片，目的是將Nvidia旗下的Icera擠出市場。目前為止，高通與歐盟都拒絕就此罰款問題發表評論。據其中一名知情人士的說法，處罰的時間可能推到歐盟的8月暑假後。

去年，高通遭歐盟罰以成立以來第5大反托辣斯罰單，因該公司向蘋果支付所謂的「好處費」，卻保蘋果iPhone、iPad能使用高通的晶片，被歐盟認定為一種非法策略。高通正在歐盟法庭上就此一裁決提出上訴。