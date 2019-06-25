貿易戰加快強化越南布局　永豐餘董座保守看今年「會很辛苦」

▲永豐餘今年股東會由董事長何奕達親自主持，會中通過配發每股0.6元現金股利。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

永豐餘今（25）日召開股東會，通過配發每股0.6元現金股利。展望今年，永豐餘董事長何奕達表示，面對中美貿易紛爭，對在大陸投資的永豐餘造成衝擊，坦言「2019年不是非常好投資的一年」，相對保守看待，不是適合進入新領域的時機點。

永豐餘2018全年累計營收764.4億元，改寫歷史新高，較前年成長14.45%，營業淨利達23.6億元，稅後淨利19.6億元，稅後淨利歸屬公司業主14.4億元，每股稅後盈餘0.87元，今天股東會上通過每股配發0.6元現金股利。

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永豐餘董事長何奕達表示，去年中突如其來的中美貿易紛爭，加上大陸區經營面臨人民幣貶值挑戰，風險控制將是個經濟體的主軸，未來將關注全球供應鏈變化、零售業革命、醫療科技創新、循環經濟等4大趨勢。

面對詭譎多變的2019，永豐餘將持續關注匯率、政策、供應鏈調整引發的風險，同時督導所投資的各單位，在懷抱永續性的前提下，進一步從事結構性調整，建立競爭利基；另在產品面則聚焦高毛利與高技術，改善成本及營運效率。

▲永豐餘是否有新投資計劃，何奕達以保守看待今年，坦言並不是適合進入新領域的時間點。（圖／記者湯興漢攝）

大陸禁廢令對紙業造成衝擊，永豐餘大陸揚州廠去年虧損逾10億元，何奕達指出，儘管受到影響，但在大陸也有12個紙器廠，主要是供應內部所需，相對減輕衝擊，目前將調整產品結構，不過今年仍是辛苦的，而在越南布局方面，南越已有4個廠、北越2018下半年開始試產，未來仍會持續投資。

中美貿易戰紛爭未解，市場關注G20川習會，何奕達提及，期盼有好的結果出現，目前來看，對永豐餘營收影響不到1%，但若經濟前景黯淡，對台灣經濟造成衝擊，確實產生較大的影響；至於今年是否有新投資計畫，他說，今年保守看待，不是適合進入新領域的時間點，而原有的投資將按照原計畫進行。

值得一提的是，永豐餘新屋廠的水處理系統，不僅讓放流水低於法定標準，並透過水處理產生的沼氣發電，預計於2019年第3季商轉的系統，將是台灣規模最大的沼氣發電系統；同時也在兩岸7個廠區的屋頂架設完成大陽能電廠，預估發電量達1200萬度，可供3400個家庭一年用電所需。