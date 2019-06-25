華航股東會通過台灣虎航上市案　預計明年第四季正式掛牌

▲華航小金雞台灣虎航營運轉虧為盈，已連續二年獲利，營運實績可說是虎虎生風。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

中華航空旗下小金雞台灣虎航上市有譜。華航今（25）日舉行股東會，由董事長謝世謙主持，會中通過台灣虎航上市規劃案，預計明年第四季正式掛牌上市。

針對華航營運前景，備受小股東們關注，董事長謝世謙表示，近期國際油價小幅下滑後又回升，今年以來國人整體出國人數仍在成長中，但旺季市場與去年同期相比並不熱絡，對今年營運前景持「審慎樂觀」的看法。

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國籍航空業唯一的低成本航空台灣虎航，2018年財報獲利約10億餘元，已連續兩年繳出盈餘，去年稅後純益9.8億元，賺了將近半個股本，每股稅後盈餘（EPS）為4.9元，成為華航旗下名符其實的小金雞。

針對台灣虎航上市時程規劃，華航表示，上市時程規劃為今年 12 月登錄興櫃，明（2020）年第二季申請上市，明年第四季正式掛牌上市。

台灣虎航目前機隊共有11架A320，營運主力在於日本航線，佔其整體將近八成的運能，加上與旅行社合作率先搶進佐賀、旭川等日本二線城市航點，已在旅遊市場打響名號，成為台灣虎航的競爭優勢。

展望後市，台灣虎航表示，今年仍將以新南向國家為新航線開拓重點，今年增開長灘島、巴拉望兩個定期航班以及包機航點長崎，已無充裕運能。華航表示，台灣虎航上市籌資後，集團將整體評估引進新世代窄體客機，進一步擴充運能。