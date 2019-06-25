重回房貸二哥！台銀房貸雙胞胎　一般與公教專案激增900億元

▲台銀董事長呂桔誠。（圖／記者吳靜君攝、資料照）

記者吳靜君／台北報導

台銀的房貸雙胞胎達標可期，台銀董事長呂桔誠今(25)日表示，今年新增的房貸目標為2,000億元，現在已經達到900億元，其中築巢優利貸(公教人員專案貸款)已新增300億元；一般房貸則新增600億元。

根據金管會統計，至今年4月底止，台銀的房貸餘額已經超越中信銀行，重回「房貸二哥」的地位，資料顯示，台銀至4月底的房貸餘額為5817億元、而中信銀則只有5800億元。

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呂桔誠出席「2019台銀藝術季-繪畫季頒獎典禮」接受媒體採時表示，台銀今年的房貸有新增2,000億元的目標，也是所謂的「房貸雙胞胎」。據了解，台銀今年至目前為止，築巢優利貸已經新增300億元、一般房貸則新增了600億元，共計900億元。

至於中美貿易戰的進展，以及中國大陸國家主席習近平與美國總統川普即將展開的「川習會」，呂桔誠仍維持台商短空、台灣長空的看法。

他說，中美貿易戰已經不是關稅的戰爭了，而是「戰略性的競爭」，但台商有一個很好的優點就是具有彈性、反應速度很快，所以面對中美貿易戰調整的速度很快，有些確實會到東南亞投資、但也有些回台投資，或者是正在回台的途中。