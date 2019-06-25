華航董座謝世謙看今年營運　國際油價回升前景審慎樂觀

▲中華航空今(25)日舉行股東會，僅開放媒體轉播觀看，董事長謝世謙(前排圖中)表示，罷工將造成國人對旅遊裹足不前，對今年台灣整體旅遊市場將有不利的影響。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

中華航空今(25)日舉行股東大會，營運前景備受股東們關注，董事長謝世謙表示，近期國際油價小幅下滑後又回升，今年以來國人整體出國人數仍在成長中，但旺季市場與去年同期相比並不熱絡，對今年營運前景持「審慎樂觀」的看法。

華航歷經今年初的機師罷工事件，衝擊營運表現，謝世謙表示，罷工事件對華航名譽受到衝擊，已在慢慢恢復；展望今年營運，在空運需求持續成長下，華航將持續優化經營效率，對前景審慎樂觀。

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在客運市場方面，華航在去年十月迎接第14架空中巴士A350-900後，24架新世代長程客機已全數到位，謝世謙指出，華航透過增班維也納及羅馬等歐洲航線，全面以新世代客機派飛紐澳市場，持續發揮產品優勢以增加整體收益。

另外，在今年的巴黎航展上，華航也和空中巴士簽訂11架A321neo的採購意向書，同時表示將以租賃方式加購14架同款飛機，以因應未來單走道飛機營運的需求。

依據年報，華航2018年全年營收達1502.64億元，較前一年度增加7.47%，再創歷史新高；稅後淨利為17.9億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.33元。股東會預計通過配發現金股利每股0.21元。