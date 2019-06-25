環球晶配息25元、殖利率8%　延攬前台積電研發長任獨董

▲環球晶圓股東會 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／新竹報導

環球晶圓（6488）今（25）日召開股東會，通過去年財報及盈餘分配，決議每股發放25元現金股利，創歷年新高；總配發金額達108億元，現金配發率達八成。

因摩根士丹利、美林證券對環球晶圓降評，環球晶今日股價開盤走跌，盤中下挫3%。

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環球晶因去年獨立董事張俊彥逝世解任，今日補選一席獨立董事，由前台積電研發處長楊光磊加入董事會行列。

環球晶董事長徐秀蘭表示，半導體去年快速成長，由於新產能、新技術的開發，刺激優質的矽晶圓需求，在此環境下，環球晶將併購後的產能效益發揮到最大，透過彈性調度與營運強化，以因應熱絡的訂單，去年環球晶海內外工廠產能皆滿載。

環球晶去年大爆發，主要因價格成長和併購綜效發揮兩大因素，107年合併總營收達590.64億元，較106年成長28%；因矽晶圓價格提高，並積極進行成本控管，毛利率增加至38%，去年底總共累積有12個季度營收「季季成長」。

徐秀蘭表示，環球晶的一站下單、全球服務模式帶動營收大幅提升，在產品價格調整及嚴控成本下，獲利結構因而優化，毛利率由26%成長至38%，稅後淨利由11%上升至23%。

環球晶去年營收590.64億元，稅後淨利達136.33億元，年增 1.58倍，每股純益 31.18 元，同創新高。