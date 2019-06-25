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川習會前美股小漲小跌　台指期小跌開出力守10,600點關卡之上

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▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

▲美股4大指數幾近持平，台指期小跌開出，力守在10,600點關卡之上。（圖／記者呂佳賢攝）

記者紀佳妘／台北報導

市場靜待G20川習會，美股4大指數漲跌互見，亞股則各自表態，台指期今（25）日以小跌3點開出，指數一早在平盤附近游走，力守在10,600點關卡之上，截至8點47分在10610點附近震盪。

川習會登場前市場持續觀望，美股4大指數漲跌互見，其中道瓊工業指數終場上漲 8.41 點，漲幅0.03%，收26,727.54點；標準普爾500指數則跌5.11 點，跌幅0.17%，報2,945.35點；那斯達克指數尾盤下滑26.01點，跌幅0.32%，以8,005.7點作收；費城半導體指數則上漲1.58點，漲幅0.11%，報1,412.08點。

請繼續往下閱讀...

回頭觀察台灣金融市場表現，台股期現貨昨天呈現震盪走勢，其中台股開跌69.5點，盤中一度下挫逾百點，隨後跌幅收斂，終場下滑24.32點，以10,779.45點作收，成交量966.25億元，三大法人合計買超44.26億元，其中自營商賣超8.28億元，投信賣超1.59億元，外資及陸資買超54.13億元。

台指期周一則量縮觀望，指數震盪走高，尾盤上漲37點，收在10623點，與現貨相較，逆價差156.45點，成交量9萬1,543口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少3,135口至11,693口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4,309口至49,386口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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