SpaceX準備延遲！福衛七號發射延後至下午2時

▲今年四月SpaceX 執行「Arabsat-6A」任務時的發射畫面，圖中火箭型號就是福衛七號要搭乘的獵鷹重型。（圖／取自太空中心粉絲專頁）

科技中心／綜合報導

首度使用台灣自主研發的衛星操控系統的福爾摩沙衛星七號（簡稱福衛七號）原定台灣時間今（25）日上午11：30起就將進行發射程序，但今日上午8時左右，國研院發出訊息表示，福衛七號的發射時間將延後至台灣時間14時。

太空中心新聞聯絡人蔡東宏表示，是因為太空探索科技公司（SpaceX）方面表示準備流程有一些延遲，才會延後3小時發射。蔡東宏強調，在準備過程中，相關設備都一定要一一進行檢查，據了解，目前是因為有一部分SpaceX設備尚未準備好，發射才會延遲，並非天候因素、也非衛星出問題。

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福衛七號將在美國佛羅里達州梅里特島（Merritt Island）、搭載太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹重型火箭升空，福衛七號是氣象衛星，準備接棒「天氣衛星老將」福衛三號，未來將提供比福衛三號精確度再高一成的氣象預報，被專家譽為「進化版的溫度計」。

這次升空的福衛七號，將發射6枚衛星，這6枚自成一格、組成星系，每天可取得4000位點大氣剖面資料，幫助提升劇烈天氣、像是颱風路徑或降雨的預測準確度。

福衛三號、福衛七號是目前全世界唯二利用「掩星技術」進行大氣觀測的衛星星系，可以蒐集到從地面垂直向上、離地面60公里高空之間，每100公尺的溫度、氣壓和水氣資料。

太空中心指出，由於這兩號衛星不受地區限制，每天幾千點資料、大範圍均勻分佈位點、可直接量測電離層資訊，資料一樣與全世界共享，大幅彌補高空氣象觀測的不足。

而「天氣衛星老將」福衛三號的6枚衛星自2006年升空，已超時服役許久，就等福衛七號升空接棒。