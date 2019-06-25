越南將成供應鏈重整最大受益者　謝金河：仍有潛在問題要解決

▲越南。（圖／Pixabay）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河近日前往越南進行考察，他認為，由於中美貿易戰仍未解，促成供應鏈的大調整，目前外移的不只有台商，中國大陸製造業也加速外移，而越南必然成為最大受益者，但他表示，目前越南仍有一些潛在問題要解決。

謝金河在臉書提到，他今（25）日一早起床就看到高盛大中華地區科技研究主管張博凱所出具的報告，當中指出，越南具有兩大優勢，吸引中國大陸的企業設廠，張博凱也點名鴻海、立訊和瑞聲。張博凱曾在2017年稱鴻海是「明日世界整合者」。

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謝金河自己的看法則為，隨著供應鏈大調整，越南必然成為人流和金流接踵而至的最大受益者，但該國當前仍有一些潛在問題要解決，他特別列出越南三大有待解決的問題：

1.緩慢的公共建設，特別是交通層面

謝金河指出，越南是一個南北非常狹長的國家，最需要一條貫穿南北的高速公路，但是單河內、胡志明市的高速公路都進展缓慢，未來若有更多外商湧入，越南塞車問題一定愈來愈嚴重。

2.越南的低價優勢很快會消失，工資和土地成本一定快速上升

謝金河舉例，這次他前往越南考察，凱撒衛浴的蕭俊祥董事長特別從台灣趕來為他們作簡報。蕭俊祥過去沒有去中國大陸設廠，20年前來越南仁澤，土地一平方公尺不到20美元，如今已漲到100多美元；越南的工資也一直上漲，凱撒的勞工薪資平均超過120美元，謝金河去南寶問了陳裕仁總經理，南寶的大約為100美元左右。謝金河認為，現在大家一起看中越南，越南很快擠爆，三到五年內，大家又得重新尋找新的生產基地。

3.越南很難完全取代中國大陸供應鏈的角色

謝金河認為，這次貿易戰又是一次大洗牌機會，有些腳麻走不動的，很可能加速淘汰；後知後覺的，現在才想跑的，也已經來不及了。現在這個情勢有利布局很久的台商，也就是早起的鳥兒有蟲吃，但是他們也面臨工資快速上升的問題。還有一個是中國大陸本地企業出走，他們會加速破壞越南製造業的生態平衡。