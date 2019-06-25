直播／一起為福衛七號加油！　台灣航太史新里程碑...美國發射升空連線直擊

▲新竹太空中心。（圖／記者周康玉攝）



記者周康玉／新竹報導

福爾摩沙衛星七號（簡稱福衛七號），今天14：30將在美國發射升空。位在新竹的國家太空中心，特別舉辦同步直播活動，邀請貴賓、員工及眷屬共襄盛舉，並且加開5個轉播室迎接他們。蔡英文總統也特別排開行程，將親自到場觀禮，為福衛七號加油打氣。《ETtoday新聞雲》將現場直播，與網友們一同見證這個台灣航太史上的新里程碑。

福衛七號將於美國佛羅里達州、由美國航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心管轄的Space Launch Complex（SLC）的39A發射台發射。原本預計台灣時間上午11點30分至52分發射，但今日上午8時左右，國研院發出訊息表示，福衛七號發射時間將延後至台灣時間14時，接近上午10點又通知，發射時間再延後半小時至下午兩點半。

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太空中心新聞聯絡人蔡東宏表示，是因為太空探索科技公司（SpaceX）方面表示在做準備流程中有一些延遲，才會延後發射時程。蔡東宏強調，在準備過程中，相關設備都一定要一一進行檢查，據了解，目前是因為有一部分SpaceX設備尚未準備好，發射才會延遲，並非天候因素、也非衛星本身出問題。

在發射任務模擬演練之前，福衛七號已經完成兩次整合團隊練習（Integrated Crew Excise,ICE），除演練發射倒數程序之外，並由獨立團隊模擬異常狀況，考驗在4小時發射倒數過程中，火箭團隊與衛星團隊對異常狀況的應變處理能力。

福衛七號已於美國東岸時間6月24日早上6:30（台灣時間23日晚上6:30）將水平姿態的火箭運送到發射台，立直準備發射，發射窗口為晚上11:30到6月25日凌晨3:30。（意即台灣時間25日上午11:30到下午3:30），在這段時間內，都是可以發射升空的。

這次的發射任務受到矚目，現場觀看直播活動的人數預估超過200人，由於主廳只能容納20人，太空中心還加開了多個空間進行轉播，讓與會民眾能一同參與這個歷史時刻，總統蔡英文也特別前往觀禮。

從美國佛州甘迺迪太空中心升空發射後，預計發射後393分鐘（6小時又33分鐘）會通過台灣上空，預估太空中心今晚就可以與福衛七號取得首次通訊。

▼新竹太空中心。（圖／記者周康玉攝）