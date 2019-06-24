跨境網購宅商機！永豐銀推跨境金融卡網購優惠　最高回饋13%

▲永豐銀行也看準網購商機，推出跨境金融卡網購優惠。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀行瞄準跨境購物商機，即日起推出跨境金融卡付款功能，於淘寶、天貓購物最高回饋13%，匯率零風險外，再省轉帳手續費。

近期銀行紛紛看準「宅宅商機」，紛紛推出網購支付的相關優惠，信用卡像是台新銀、兆豐銀、華南銀、玉山銀及國泰世華銀等都有針對網路購物推出優惠。永豐銀則表示，根據統計，消費者近10年在網路上購買商品的比例屢創新高、次數也大幅增加，曾進行跨境網購者的年平均消費金額為1萬6,378元，以26至35歲為主要族群，同時，淘寶、天貓是最受跨境網購族歡迎的購物平台。

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永豐銀金融卡付款 手續費便宜又免匯率風險

有別於其他銀行，永豐銀行電子金融處副總經理黃品睿表示，永豐持續推動跨境電子商務的安全與便利，於淘寶、天貓等平台購物，使用永豐銀行金融卡搭配讀卡機付款，直接以新台幣秒付、手續費只要1%，不僅較信用卡手續費優惠，同時省下跨行轉帳手續費及免去匯率波動風險。

永豐銀行表示，受惠網路無國界的特性，跨境網購讓民眾購買更多元的商品；即日起，於淘寶、天貓以永豐銀行金融卡付款、單筆消費滿1,000元贈限量100元7-ELEVEN購物金；每月特定時間再推加碼活動，例如，7月18日至19日單筆消費滿2,000元送200元7-ELEVEN購物金，限量150份；6月至8月消費滿4,000元最高可回饋535元，最高約13%，預計共送出2,000份獎項。