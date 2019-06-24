反避稅制度將更完善　台商應調整資金安排和投資架構

▲財政部有意在海外資金專法落日之後，讓CFC緊接著上路。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

境外資金匯回專法於立法院臨時會三讀在即，近日財政部釋出考慮立委提議，在境外資金專法（海外資金回台專法）落日後施行「受控外國公司制度」（CFC），則CFC預計最快可能於2022年施行。勤業眾信會計師事務所表示，政府有給予企業及個人緩衝期，以調整境外資金及投資架構。

CFC是近年我國建立的反避稅制度，所謂CFC的制度是針對國內企業在租稅天堂擁有、並具有實質控制力的關係企業，為了避免藉由遞延課稅或規避稅負，當年的獲利即使未分配給國內母公司，也視為當年的投資收益課稅。

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CFC又分為營利事業CFC與個人CFC，以投資租稅天堂企業的50%的股權、或者對該企業有實質影響力，或者個人、配偶及二等親以內的親屬持有該企業股權超過10%以上，都應該計算投資收益、營利所得課稅。

反避稅的另一個制度是實際管理處所(PEM)制度，主要針對實質管理、決策地點在台灣，卻設在境外的外國企業，一旦被認定實際管理處所在台灣，其境外控股公司及紙上企業，都得視為國內企業課稅，也就是利用國外的空殼公司避稅，也會被盯上。

避稅天堂將實施經濟實質法案 台商關注PEM

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明指出，立委提議CFC脫鉤PEM率先施行，惟自2018年底起，開曼及英屬維京群島等境外公司陸續發布「經濟實質法案」以來，台商關注PEM更甚於CFC。

主要原因在於，受經濟實質法案影響的境外公司，可否申請認定為實際管理處所在境內的營利事業，以申請為台灣地區稅務居民，而主張豁免經濟實質測試。然而，由於PEM尚未施行，台商無法以前述方式主張為經濟實質法案的豁免個體，因此，不少台商進而思索評估，是否要成為其他國家或地區的稅務居民，其中，詢問度較高者為香港。

陳惠明表示，既然台商實際管理處所大多在台灣，成為台灣稅務居民較符合經濟實質，因此PEM的施行或可為台商提供經濟實質法案另一個解套方案。

海外資金專法即將通過 反避稅制度有上路壓力

勤業眾信認為，境外資金匯回專法先施行，對於個人或營利事業匯回以往累積在境外的資金或盈餘，可透由租稅減免的誘因將其導入國內的實質投資，同時，稅捐稽徵機關亦可藉此掌握納稅義務人海外轉投資及金融帳戶資訊。

然而，屆時境外資金匯回專法落日後，若未施行CFC，則稅捐稽徵機關雖有課稅資訊，又回到過去只要境外公司的盈餘不辦理分配，則稅捐稽徵機關仍無法課稅，造成租稅的不公平。

國際反避稅是趨勢 台商應儘速因應

個人及營利事業應注意，國際反避稅趨勢已不可逆，在BEPS各項行動法案、CRS、CFC及PEM制度，以及經濟實質法案等衝擊下，利用境外免稅天堂公司避稅已非正辦。

隨著CRS金融帳戶資訊交換網絡佈建，以及CFC和PEM陸續施行，台商應儘速著手評估各項反避稅機制，對於境外資金、投資架構及稅負安排可能產生的衝擊，並適當調整因應。