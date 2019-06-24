　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

反避稅制度將更完善　台商應調整資金安排和投資架構

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部有意在海外資金專法落日之後，讓CFC緊接著上路。（圖／記者陳韋帆攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

境外資金匯回專法於立法院臨時會三讀在即，近日財政部釋出考慮立委提議，在境外資金專法（海外資金回台專法）落日後施行「受控外國公司制度」（CFC），則CFC預計最快可能於2022年施行。勤業眾信會計師事務所表示，政府有給予企業及個人緩衝期，以調整境外資金及投資架構。

CFC是近年我國建立的反避稅制度，所謂CFC的制度是針對國內企業在租稅天堂擁有、並具有實質控制力的關係企業，為了避免藉由遞延課稅或規避稅負，當年的獲利即使未分配給國內母公司，也視為當年的投資收益課稅。

請繼續往下閱讀...

CFC又分為營利事業CFC與個人CFC，以投資租稅天堂企業的50%的股權、或者對該企業有實質影響力，或者個人、配偶及二等親以內的親屬持有該企業股權超過10%以上，都應該計算投資收益、營利所得課稅。

反避稅的另一個制度是實際管理處所(PEM)制度，主要針對實質管理、決策地點在台灣，卻設在境外的外國企業，一旦被認定實際管理處所在台灣，其境外控股公司及紙上企業，都得視為國內企業課稅，也就是利用國外的空殼公司避稅，也會被盯上。

避稅天堂將實施經濟實質法案　台商關注PEM

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師陳惠明指出，立委提議CFC脫鉤PEM率先施行，惟自2018年底起，開曼及英屬維京群島等境外公司陸續發布「經濟實質法案」以來，台商關注PEM更甚於CFC。

主要原因在於，受經濟實質法案影響的境外公司，可否申請認定為實際管理處所在境內的營利事業，以申請為台灣地區稅務居民，而主張豁免經濟實質測試。然而，由於PEM尚未施行，台商無法以前述方式主張為經濟實質法案的豁免個體，因此，不少台商進而思索評估，是否要成為其他國家或地區的稅務居民，其中，詢問度較高者為香港。

陳惠明表示，既然台商實際管理處所大多在台灣，成為台灣稅務居民較符合經濟實質，因此PEM的施行或可為台商提供經濟實質法案另一個解套方案。

海外資金專法即將通過　反避稅制度有上路壓力

勤業眾信認為，境外資金匯回專法先施行，對於個人或營利事業匯回以往累積在境外的資金或盈餘，可透由租稅減免的誘因將其導入國內的實質投資，同時，稅捐稽徵機關亦可藉此掌握納稅義務人海外轉投資及金融帳戶資訊。

然而，屆時境外資金匯回專法落日後，若未施行CFC，則稅捐稽徵機關雖有課稅資訊，又回到過去只要境外公司的盈餘不辦理分配，則稅捐稽徵機關仍無法課稅，造成租稅的不公平。

國際反避稅是趨勢　台商應儘速因應

個人及營利事業應注意，國際反避稅趨勢已不可逆，在BEPS各項行動法案、CRS、CFC及PEM制度，以及經濟實質法案等衝擊下，利用境外免稅天堂公司避稅已非正辦。

隨著CRS金融帳戶資訊交換網絡佈建，以及CFC和PEM陸續施行，台商應儘速著手評估各項反避稅機制，對於境外資金、投資架構及稅負安排可能產生的衝擊，並適當調整因應。

ET快訊
雄中生諷韓神書《為什麼愛說謊》爆絕版　晨星出版社回應了
女星買火車票「花5秒等找零」！背後女不耐煩：8塊也拿　回頭傻

關鍵字：財政部,反避稅,CFC,PEM,紙上公司,空殼公司,避稅,資金安排,架構

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

京城銀股東會通過配發1.5元現金股利　殖利率4.48％

跨境網購宅商機！永豐銀推跨境金融卡網購優惠　最高回饋13%

鴻海創新技術走到哪裡？　呂芳銘秀「雲移物大智網+機器人」成果

呂芳銘秀8K+5G生態系統　鴻海展示「機密」前瞻技術

「iPhone初代機」全系列展示　鴻海45週年「科技回顧展」

快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大獎全看今晚

反避稅制度將更完善　台商應調整資金安排和投資架構

「泰」熱銷秘訣報你知！　貿協攜手PChome Thai搶攻電商市場

景氣趨緩衝擊！季調失業率連3升至3.75%　創22個月以來新高

罷工衝擊再擴大！長榮航空最新估計營收損失約8.2億元

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱：人家真的好想妳

藍鵲樹叢狂抖！全身「爬滿螞蟻」　賞鳥前輩神解析網驚：長知識了

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

陳學冬輔導Angelababy克服恐高！　李晨讚嘆：可以開心理診所了

跨境網購宅商機！永豐銀推跨境金融卡網購優惠　最高回饋13%

鴻海創新技術走到哪裡？　呂芳銘秀「雲移物大智網+機器人」成果

呂芳銘秀8K+5G生態系統　鴻海展示「機密」前瞻技術

「iPhone初代機」全系列展示　鴻海45週年「科技回顧展」

快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大獎全看今晚

反避稅制度將更完善　台商應調整資金安排和投資架構

「泰」熱銷秘訣報你知！　貿協攜手PChome Thai搶攻電商市場

景氣趨緩衝擊！季調失業率連3升至3.75%　創22個月以來新高

罷工衝擊再擴大！長榮航空最新估計營收損失約8.2億元

京城銀股東會通過配發1.5元現金股利　殖利率4.48％

長榮罷工「這2個月」就是預告期！空姐：說我們綁架旅客太過了

長榮宣布招募200空服員！總經理落淚　交通部回應了「接下來流血都在公司」

汐止福德路大樓停車場傳槍響　槍手對車開5槍後自首投案

雄中生抱書《愛說謊》突襲韓國瑜　校長「瞄一眼」20字護同學帥炸

獨／馬東石來台狂點這杯「清涼味」！親臨加持票房4天破千萬

下令金融制裁！川普將「嚴厲打擊」伊朗領導哈梅內伊

走向開放多元 Steam官方新增同志「LGBTQ+」分類

亞足聯盃／台灣從未有北韓籍外援　425不排斥讓球員旅外

快訊／重返義大利！米蘭擊敗瑞典取得2026冬奧會主辦權

爆紅童星長大淪詐欺犯！　假扮警察騙87歲老太太…盜領500萬被捕

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

財經熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞..

即／威力彩6.7億獎號出爐！翻..

罷工衝擊再擴大！長榮航空最新估..

長榮宣布首招募「男空服員」！總..

台積電除權息大秀登場　挑戰快速..

「iPhone初代機」全系列展..

永豐銀推跨境金融卡　搶網購宅商..

鴻海創新技術走到哪裡？　呂芳銘..

3大主流外幣投資策略　一次大解..

呂芳銘秀8K+5G生態系統　鴻..

長榮航空列十大不實訊息　反擊桃..

許銘春探視罷工空服　600人按..

長榮航罷工權沒有落日　總座孫嘉..

更多熱門

相關新聞

達芙妮等廠商　遭課反傾銷稅

財政部今年1月公告對中國大陸的鞋靴產品課徵反傾銷稅，並且為期5年，這段期間，共有12家廠商提出具結申請，但僅有2家廠商通過，其餘包括達芙妮、Skechers等廠商，自今年起都須課徵反傾銷稅43.46%。

誤會減稅紅包　財政部「火」被點燃

海外資金回台後、實施CFC反避稅　紙上公司別想逃

彰銀案 財長堅持維護公股權益

台新吳東亮開嗆　彰銀董淡定回應

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

即／18空服員起飛前臨時罷工　長榮證實曠職

長榮證實40人停止罷工！工會拒還證件

大家都醒了！韓國瑜頒獎3度被嗆

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」竟然變啤酒了

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

SOMI出道可惜犯了2大舞台缺失！

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回應了

孕婦被老公推下懸崖　婆婆：沒死幹嘛報警

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

哈孝遠挺罷工：她們葛屁機會大很多

美妝女神Pony：眼皮不同！「20天前整形」對比照驚呆

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

鄰居玩鬧　他笑到臉色發紫送醫不治

更多

最夯影音

更多

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

女歌手抗癌7年！半臉癱瘓仍愛笑　不向病魔低頭...盼自身經歷助他人

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面