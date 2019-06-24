「泰」熱銷秘訣報你知！　貿協攜手PChome Thai搶攻電商市場

▲外貿協會與PChome合作打造「PChome Thai 臺灣館」，協助台灣業者布局泰國電商市場。（圖／貿協提供）

記者紀佳妘／台北報導

外貿協會攜手PChome打造「PChome Thai 台灣館」，日前公布泰國電商網購習性及物流實務分享，幫助台灣跨境賣家掌握泰國電商消費習性，吸引126位廠商參加，進行53次洽談，更限時回饋台灣賣家3個月免交易手續優惠，趁機打進泰國龐大的電商市場。

泰國是東南亞第二大網路經濟體，按照Google與新加坡淡馬錫控股2018年底《東南亞網路經濟報告》指出，泰國網路經濟規模2025年將成長至430億美元，數位商機規模可觀。

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貿協數位商務處副處長陳鈴君表示，經濟部國際貿易局及貿協營運的貿易入口網站「台灣經貿網」與PChome Thai攜手打造台灣館，積極協助業者搶攻泰國跨境商機，並於活動公布好消息，即日起至7月底廠商上架商品達30件，即可享有3個月免交易手續費的優惠。

常駐泰國多年的PChome Thai營運總監楊子毅，他提供第一手泰國電商市場觀察，發現泰國有5700萬網路潛在消費者，搭配近期泰國中央銀行力推的行動銀行支付，培養多達7成民眾使用手機購物習性，同時也分享泰國熱銷品類，包含3C電子、時尚服飾美妝、母嬰產品及家居用品等，鼓勵這些品類業者踴躍上架開賣。

PChome Thai合作物流商翔丰副總經理江文聲則認為，過去幾年國內外許多物流公司開始登陸泰國，泰國跨境物流機制日益成熟，物流成本也變得相對親民，提醒業者投入跨境電商，除了關注當地消費者交易偏好外，商品輸入限制及免稅額也是決定商品競爭力及制定銷售對策的重要關鍵。