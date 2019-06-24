快訊／威力彩「頭獎6.7億」號碼出爐！翻身今年最大獎全看今晚

記者柯沛辰／台北報導

威力彩連續32期槓龜，24日頭獎上看6.7億元，是今年最高單注獎金。台彩官網顯示，上一次送出頭獎是2月28日一注獨得5.21億元，若今晚有幸運兒一注獨得，將翻身成為今年最高頭獎得主！

台彩24日晚間開出威力彩第108000050期獎號，第一區由小到大分別為14、23、27、34、35、36；第二區為03。

據了解，今年威力彩雖只開出過2次頭獎，但上市至今開出的64次頭獎中，有36次在頭獎6億以下就開出，所以目前累積的金額將可能隨時開出。