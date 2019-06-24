罷工衝擊再擴大！長榮航空最新估計營收損失約8.2億元

▲長榮航空股東會今（24）日登場，總經理孫嘉明在會後記者會上說明罷工因應情況。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空空服員罷工持續延燒，衝擊長榮航空營運。長榮航今（24）日晚間發佈重大訊息公告，自本月20至24日總計取消202個航班，累計營收損失估計約新台幣8.2億元，其他影響金額尚在估算中。

長榮航空空服員持續罷工，截至今日為止累積影響8萬8千名旅客，已超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。

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長榮航空強調，公司仍不放棄任何持續與工會協商溝通的機會，也向罷工中的機組員喊話，大家都是一家人，有任何問題希望能回到談判桌上來協商，尋求共識儘快讓罷工落幕。

▲長榮航空股東會今（24）日登場，發言人陳耀銘在會後記者會上回應有關罷工的不實訊息。（圖／記者湯興漢攝）

長榮航空今天上午於桃園南崁總公司舉行股東大會，總經理孫嘉明表示，目前已陸續有空服員願意回來服勤，公司也協助以本人委託、由民間公證人證明真實性的方式，向工會要求拿回證件，呼籲工會不要推拖，要求工會儘速歸還組員證件。

孫嘉明說，今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，本來是非常樂觀，數字雖然不能透露，但是原本很樂觀今年營運能再創高，希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，將以永續經營為努力目標，期盼今年營運能有盈餘以回饋員工及股東。