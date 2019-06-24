景氣趨緩衝擊！季調失業率連3升至3.75%　創22個月以來新高

▲根據主計總處統計，5月失業率3.67%，與較上月持平。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者紀佳妘／台北報導

行政院主計總處今（24）日公布5月失業率3.67%，較前月持平，經調整季節變動因素後的失業率3.75%，與上月增加0.02個百分點，不僅連3個月走升，同時也創下22個月以來新高。整體來看，勞動市場目前沒有明顯惡化的現象。

根據行政院主計總處公布最新人力資源調查統計發現，5月失業人數為43.7萬人，較4月持平，其中因工作場所業務緊縮或歇業，以及對原有工作不滿意及季節性或臨時性工作結束者各增加1000人，另因季節性或臨時性工作結束而失業者則減少1000人；與去年同月比較，失業人數增加7000人。

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今年1至5月失業率平均為3.67%，較上年同月上升0.02個百分點，而失業人數平均為43.8萬人，較上年同期增加6000人。從教育程度來看，其中又以大學程度者失業率5.04%最高，而高中（職）及研究所分別為3.55%、2.74%；另觀察年齡層，15至19歲者失業率8.18%，20至24歲者11.71%，多為初次尋職，且處於職場調適階段，因此失業率較高，25歲到29歲者失業率達6.52%。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，經調整季節變動因素後的失業率連續3個月上升，幅度皆在0.01至0.02個百分點之間震盪，與2015年景氣衰退時的跌幅0.06個百分點相比，目前景氣衰退趨勢仍未明顯，加上整體就業人數增加，因此勞動市場受景氣影響尚未出現明顯衰退，未來仍得持續密切觀察。