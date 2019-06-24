京城銀股東會通過配發1.5元現金股利　殖利率4.48％

▲京城銀股東會。（圖／京城銀提供）

記者吳靜君／台北報導



京城銀今(24)日舉行股東會，通過配發每股1.5元現金股利，依今日收盤價格33.45元計算，現金殖利率達4.48％。

京城銀去(2018)年稅後純益28.78億元，每股稅後純益(EPS)2.51元，若從整體營運來看，受惠全球景氣、本國經貿活動增溫，京城銀各業務持穩成長，純益率達42.08％，帶動2018年底全行總資產規模放大至2,810億元大關，至去年底股東權益報酬率(ROE)為達7.98％及資產報酬率(ROA)達1.04％。

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京城銀表示，去年整體資本適足率為14.04％、逾期放款比率0.02％、逾期放款覆蓋率為6,863.31％。所以今日經全體出席股東通過2018年配發每股現金股利新台幣1.5元，7月9日為除息交易日，並於7月31日完成現金股利發放，以今日收盤價格33.45元計算，現金殖利率達4.48％。

展望今年，京城銀表示，從目前國內外經貿環境來看，美國聯準會(Fed)、歐洲央行(ECB)等貨幣政策趨於溫和寬鬆、中美貿易爭端不確定性因素增加、數位科技帶動支付習慣變革等，金融市場變化更甚以往。

京城銀表示，將持續採取深耕在地社區經營、優化組織結構、加速數位金融轉型、多元業務開發等經營策略，在穩定的業務與財務基礎上，借重實體分行通路優勢與行動銀行APP、官網、內部資安系統等數位系統的便捷性，整合虛實通路資源以擴大全行服務範圍與業務規模，將有利於京城銀推出更為完善的創新金融服務，同步也能提高營運效率與降低作業成本，要以更為亮麗的經營實績回饋客戶、股東，打造不一樣的銀行。