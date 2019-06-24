瑞基拓展「全球檢測防疫市場」　今年力拚獲利成長

▲瑞基海洋董事長劉正忠。（圖／瑞基提供）

記者姚惠茹／台北報導

瑞基海洋（4171）董事長劉正忠今（24）日表示，受惠產品與市場多元化布局成果展現，2018年業績已經轉虧為盈，各產業現場檢測試劑產品，搭配操作簡單的POCKIT系列現場檢測設備，從水產、畜產、伴侶動物、食品安全到人類疾病各領域核酸檢驗需求均可滿足，可望帶動營運成長。

劉正忠今天特別介紹瑞基的POCKIT系列現場檢測設備，具備價格親民、體積小、反應時間短、容易操作等特性，可以將整個核酸檢驗流程簡化，只需要85分鐘就可以得到如同一流醫院檢驗室的結果，包括人病防疫篩檢、水產、經濟動物、伴侶動物、食品安全等近150種試劑，可以爭取黃金防疫時機。

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劉正忠表示，瑞基在中國大陸積極搶攻動物現場檢測試劑市場，在各產業全面發展下，使中國大陸成為瑞基的最大市場，其中，瑞基伴侶動物產品目前在中國動物醫院客戶數量達310家，持續維持中國大陸市佔率第一的地位。

劉正忠表示，畜產試劑與大陸官方及大型私人企業合作，尤其今年以來非洲豬瘟前端萃取試劑在大陸銷售增家，成為首季營收成長主力，並帶動子公司金瑞鴻捷第一季開始貢獻獲利978.5萬元，佔公司稅前盈餘36.23％，拉抬瑞基今年第一季歸屬母公司稅後淨利2,047萬元，創下歷史單季新高，EPS為0.57元。

展望下半年，瑞基維持審慎樂觀看法，水產領域持續居領先地位，市場穩定出貨；畜產及伴侶動物領域鞏固現有客戶，並持續推廣新市場，保持快速成長；人病領域則研發出更多檢測試劑產品項目，增加推展助力，期盼在三大領域，維持公司營運成長動力。