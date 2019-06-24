　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

瑞基拓展「全球檢測防疫市場」　今年力拚獲利成長

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲瑞基海洋董事長劉正忠。（圖／瑞基提供）

▲瑞基海洋董事長劉正忠。（圖／瑞基提供）

記者姚惠茹／台北報導

瑞基海洋（4171）董事長劉正忠今（24）日表示，受惠產品與市場多元化布局成果展現，2018年業績已經轉虧為盈，各產業現場檢測試劑產品，搭配操作簡單的POCKIT系列現場檢測設備，從水產、畜產、伴侶動物、食品安全到人類疾病各領域核酸檢驗需求均可滿足，可望帶動營運成長。

劉正忠今天特別介紹瑞基的POCKIT系列現場檢測設備，具備價格親民、體積小、反應時間短、容易操作等特性，可以將整個核酸檢驗流程簡化，只需要85分鐘就可以得到如同一流醫院檢驗室的結果，包括人病防疫篩檢、水產、經濟動物、伴侶動物、食品安全等近150種試劑，可以爭取黃金防疫時機。

請繼續往下閱讀...

劉正忠表示，瑞基在中國大陸積極搶攻動物現場檢測試劑市場，在各產業全面發展下，使中國大陸成為瑞基的最大市場，其中，瑞基伴侶動物產品目前在中國動物醫院客戶數量達310家，持續維持中國大陸市佔率第一的地位。

劉正忠表示，畜產試劑與大陸官方及大型私人企業合作，尤其今年以來非洲豬瘟前端萃取試劑在大陸銷售增家，成為首季營收成長主力，並帶動子公司金瑞鴻捷第一季開始貢獻獲利978.5萬元，佔公司稅前盈餘36.23％，拉抬瑞基今年第一季歸屬母公司稅後淨利2,047萬元，創下歷史單季新高，EPS為0.57元。

展望下半年，瑞基維持審慎樂觀看法，水產領域持續居領先地位，市場穩定出貨；畜產及伴侶動物領域鞏固現有客戶，並持續推廣新市場，保持快速成長；人病領域則研發出更多檢測試劑產品項目，增加推展助力，期盼在三大領域，維持公司營運成長動力。

ET快訊
長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調
孕婦被老公推下懸崖「只右手能動」　婆婆罵小心眼：妳沒死幹嘛報

關鍵字：瑞基海洋,檢測防疫,劉正忠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「泰」熱銷秘訣報你知！　貿協攜手PChome Thai搶攻電商市場

景氣趨緩衝擊！季調失業率連3升至3.75%　創22個月以來新高

罷工衝擊再擴大！長榮航空最新估計營收損失約8.2億元

京城銀股東會通過配發1.5元現金股利　殖利率4.48％

瑞基拓展「全球檢測防疫市場」　今年力拚獲利成長

長榮航罷工權沒有落日　總座孫嘉明：以永續經營為努力目標

新台幣兌美元連四升！　今升值4分以31.11作收

巴菲特推崇的投資策略已死　兇手是長期低利率與科技股

影／統一集團總市值破兆的生活圈王國　羅智先揭示四大面向經營心法

台積電邁向填息之路　台股下跌24點收10,779點

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

易烊千璽愛的宣言：我只要你！　撒嬌「不要跟別人走哦！」羅志祥也尖叫

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

史上最大！2.5cm陳年耳垢出爐...過程曝光網友驚呆：噁心又療癒

「泰」熱銷秘訣報你知！　貿協攜手PChome Thai搶攻電商市場

景氣趨緩衝擊！季調失業率連3升至3.75%　創22個月以來新高

罷工衝擊再擴大！長榮航空最新估計營收損失約8.2億元

京城銀股東會通過配發1.5元現金股利　殖利率4.48％

瑞基拓展「全球檢測防疫市場」　今年力拚獲利成長

長榮航罷工權沒有落日　總座孫嘉明：以永續經營為努力目標

新台幣兌美元連四升！　今升值4分以31.11作收

巴菲特推崇的投資策略已死　兇手是長期低利率與科技股

影／統一集團總市值破兆的生活圈王國　羅智先揭示四大面向經營心法

台積電邁向填息之路　台股下跌24點收10,779點

汐止秀山路邊坡崩落阻151民宅出入　侯友宜：全力搶通

中職／選秀人數破紀錄預計25日公布　高中3大物搶手

保育類綠蠵龜「倒栽蔥」卡消波塊內　4人抬出後已死亡多時　

7女力首長簽署七大宣言　盧秀燕：總統參選人必須重視女性議題

故宮南院假日開放免費參觀 　暑假加碼延長開館時間

「神力女超人」變身清涼評審長　第10屆台灣小姐泳裝選拔出爐

登台詐騙集團尾牙秀領百萬…《男女糾察隊》田村亮說謊破功！11諧星慘遭停工

驚悚畫面首度曝光！拒捕遭警12秒連開9槍　他全身赤裸癱死輪下

甘榜進駐誠品南西、台大醫院美食街　開幕祭海南雞腿飯買一送一

買火車票「花5秒等找零」…背後香水女不耐煩：8塊也要拿　佩佩回頭傻眼

烈火襲來...爸緊抱女兒任背部狂燒 媽肉身「護老公孩子」犧牲成焦屍

財經熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

長榮宣布首招募「男空服員」！總..

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞..

3大主流外幣投資策略　一次大解..

地勤哭訴：我們才是最美麗的反罷..

罷工延燒　長榮航：最晚本周三早..

台積電除權息大秀登場　挑戰快速..

長榮航空列十大不實訊息　反擊桃..

「連教官都下去飛！」長榮航空總..

15.7萬人加薪！勞保年金調漲..

長榮航罷工勞資對峙　小股東力挺..

謝金河想起張榮發　「寧可關公司..

罷工延燒 長榮航：今年已有招募..

謝金河：可以感受到越南再起的勢..

更多熱門

相關新聞

瑞基海洋再進補非洲豬瘟檢測設備大訂單

瑞基海洋（4171）今天（8日）公布財報，2018年全年營收1.8億元，年成長21％，繳出亮眼成績，並在近期接獲世界農糧組織（FAO）下單，增購POCKIT Micro combo現場檢測設備，監控非洲豬瘟疫情，預計1月中出貨，法人看好有助帶動今年營收成長。

瑞基轉型有成　搶攻現場檢測4大市場

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

218台人被送中　銬上飛機畫面曝

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

LINE祝賀8週年　表情貼限時免費下載

教官看新聞「這我學生機車」！窗外突吹狗螺

內勤嗆「不爽我來做」遭空姐酸長相

長榮宣布首招募「男空服員」！總座哽咽：看到地勤忙到沒吃飯很想哭

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

陳子玄墾丁晨泳超辣　泳衣包不住半球

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪大雨特報

人妻「私密隧道」丈夫進不去　檢查驚：陰道只有2cm

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

浩子上工！于美人曝「他後台超暖舉動」

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面