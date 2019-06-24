長榮航罷工權沒有落日　總座孫嘉明：以永續經營為努力目標

▲長榮航空股東會今（24）日登場，總經理孫嘉明在會後記者會上說明罷工因應情況。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／桃園報導

長榮航空空服員罷工今（24）日進入第五天，長榮航空總經理孫嘉明表示，罷工權沒有落日，最晚本周三早上將公佈七月取消航班，但因為旅客已經簽轉到他航，罷工遲不落幕，等於間接逼著航空公司關門，並重申長榮航仍將以永續經營為目標來努力。

長榮航空總經理孫嘉明表示，陸續已有空服員回來上班，公司也協助有意願回來服勤的空服員向工會拿回證件，希望運能能逐步提高至五成，坦言目前無法評估停損點。

請繼續往下閱讀...

隨著罷工無法落幕，勞資雙方對峙愈演愈烈，孫嘉明表示，長榮航空目前已陸續有空服員願意回來服勤，公司也協助以本人委託、由民間公證人證明真實性的方式，向工會要求拿回證件，呼籲工會不要推拖，要求工會儘速歸還組員證件。

孫嘉明表示，公司每年會針對盤點人力需求，但因近年公司營運表現不錯，有盈餘也調整員工年終獎金水準，近幾年空服員離職率很低，今年招募空服員人力，主要是因應新機加入營運，並呼籲工會能儘速回到談判桌上協商，儘快讓罷工落幕。

對於外籍空服員的議題，長榮航表示，因應不同國別的旅客需求，需要招募外籍空服員，目前約有500名外籍空服員，近期則招募泰國、越南籍空服員約50名，但與空服員整體約4300名人力相比佔比仍低。

孫嘉明說，今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，本來是非常樂觀，數字雖然不能透露，但是原本很樂觀今年營運能再創高，希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，能有盈餘回饋員工及股東。