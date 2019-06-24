影／統一集團總市值破兆的生活圈王國　羅智先揭示四大面向經營心法

記者林淑慧／台北報導

走過半個世紀的統一集團，名列全台最大的食品飲料公司，身為掌門人的董事長羅智先，以「不浮躁，要扎實，聚焦經營，簡單操作」四大面向的經營心法，帶領統一企業去年合併營收達4314.45億元，刷新歷史新高紀錄，更以聚焦經營帶領統一集團打造市值破兆元的生活圈王國。

羅智先自2013年底接下統一企業董事長暨總經理，2016年專任董事長後，近六年來，統一不僅股價上漲六成，去年底更以2.29億美元收購南韓熊津食品74.8％股權，成功帶領集團事業版圖繼續擴張，除了承襲台南幫樸實的作風外，美式思考的經營思維，成為其讓五十年老公司擁有新生命的關鍵。



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▲統一企業18日舉行股東會，董事長羅智先表示，已為集團訂下「創造亞洲流通大平台」的戰略方向。（圖／記者林淑慧攝）

來自台南眷村，有著客籍血統的羅智先，進入統一企業之前，他在台灣廣告公司負責國外品牌的客戶，不久即被挖角至全球最大鑽石集團戴比爾斯（DeBeers），擔任台灣分公司首任業務經理；娶了高清愿獨生女高秀玲進入統一企業，才再赴美國加州洛杉磯分校（UCLA）攻讀企管碩士，奠定了他美式思考的經營思維。

如同當年羅智先出任統一企業總經理，上任第一件事，就是全面清查集團旗下四百家轉投資公司的財務狀況，陸續處分萬通銀行、統寶光電與大陸家樂福持股等，非食品本業的轉投資事業，羅智先多年來力行「聚焦經營」的主軸，讓統一從「瘦身」的過程中逐漸走出一條高值化的路子來

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▲統一企業董事長羅智先（圖左）自2013年底接下統一企業董事長暨總經理，2016年專任董事長後，近六年來統一股價上漲約六成。（圖／記者呂佳賢攝）

談及心目中理想的標竿企業，羅智先最推崇的是股神巴菲特（Warren E. Buffett）最愛的可口可樂公司，他在公開場合多次談及這家歷經兩次世界大戰戰火，和多次經濟蕭條的世界級企業，也總是要求主管思考，可口可樂建立系統經營能力，以及落實品牌管理，能帶給統一什麼啟發。

羅智先也據此定調，統一將以「一個核心、四個主軸」作為長期經營戰略，一個核心指的即是「品牌管理」背後原因，至於四個主軸分別是「貿易流通」、「通路經營」、「研發加製造」以及「策略聯盟加策略購併」。

「現在要啟動第二個五十年的成長動能，」羅智先指出，台灣人口結構正在轉變，市場規模大致如此，統一與統一超必須向外發展未來不僅在產品、服務持續多元化，也將更積極擴展以亞洲為主的海外市場，去年收購的南韓食品公司熊津，將成為統一拓展亞洲市場的要角，有助統一達成「亞洲流通大平台」的戰略目標。