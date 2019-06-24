巴菲特推崇的投資策略已死　兇手是長期低利率與科技股

▲巴菲特偏好的以便宜帳面價值作為選股投資策略的價值型投資，已隨著長期的低利率而逐漸消亡。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

「股神」巴菲特（Warren Buffett）所推崇的價值型投資，可能已隨著長期的低利率及科技巨頭的崛起，而逐漸失去其參考價值。

CNBC報導，據聯博投信（AB Bernstein）歐洲量化策略主管詹金斯（Inigo Fraser-Jenkins）的說法，巴菲特偏好的以便宜帳面價值作為選股投資策略的價值型投資，已隨著長期的低利率而逐漸消亡。

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聯準會（Fed）為使經濟在2008年金融海嘯後復甦，啟動量化寬鬆，但與此同時，更寬鬆的貨幣政策全面提升了估值，降低較便宜股票的價值溢價，使得價值型個股長期表現不佳。從追蹤標普500指數被低估股票的iShares S&P 500 Value ETF來看，過去5年來一直落後於大盤。

詹金斯在報告中指出，由於利率如此之低，投資回報期一直在延長，「因此，價值型投資要有更好的表現，可能需要更高的利率，這短期內在結構上難以實現。從這個意義上講，我們可以說量化寬鬆阻止了平常在經濟周期中出現的均值回歸過程。」

這波長達10年的牛市大多由主要科技公司個股所引領，而這些科技公司正在擾亂傳統產業，他們的主導地位破壞了許多行業的經濟「護城河」。

「護城河」理論由巴菲特提出，是形容企業得以透過技術及品牌等競爭優勢，維持其營利能力，並防止競爭對手進入。詹金斯直言，若亞馬遜繼續摧毀零售業的「護城河」，那「為什麼我們還應該期待均值回歸仍然存在？」許多科技技術已經永久性地破壞了某些行業的護城河，這也是讓價值股表現難以昂揚的原因。

隨著對像科技股這樣快速增長企業的興趣激增，價值型投資人也因為成長型股票的大規模輪轉而受到傷害。近幾年，由於價值型個股在過去5年中表現不佳，因此成長型超過價值型的趨勢將繼續存在。

詹金斯說：「最重要的成長型資產是無形的，在很多情況下，它們沒有列入帳面價值和留存獲利，這使得帳面價值和獲利的實用性屢受質疑。」不過詹金斯認為，從很長遠的眼光來看，成長股的表現可能是得益於一次千載難逢的金融危機，若經濟周期回歸正常，價值股及成長股的輪替表現仍有可能重回。