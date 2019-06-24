亞泥譴責抗議脫序行為　股東會通過現金股利2.8元

▲ 環團到亞泥股東會抗議。（圖／記者許展溢攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

亞泥（1102）今（24）日上午召開年度股東會，遭環團人士抗議，並一度打斷股東會進行，亞泥對此發表聲明表示遺憾，並譴責脫序行為；亞泥董事長徐旭東表示，民主社會尊重任何股東的意見發表，但一切應該合乎法令與議事程序。股東會並通過盈餘分派案，每股配發現金股利2.8元。

亞泥針對今日股東會秩序以及環團人士抗議之新城山礦場案發表三點聲明。亞泥強調，股東常會歡迎所有股東參與、發言，並尊重所有的意見表達，惟應該遵守議事規則與程序，不該干擾、阻礙議事進行。對於少數特定團體人士的脫序行為，亞泥公司非常遺憾，並予以譴責。

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此外，針對新城山礦場一案，亞泥表示，在前（106）年12月28日，蔡英文總統於原住民族歷史正義與轉型正義委員會議中，建議經濟部邀請原轉會委員、太魯閣族當地部落會議代表，與亞泥公司面對面坐下來，針對亞泥新城山礦場議題，研議解決方案。如今協商會議已經召開三次，不論是部落族人要求的居住安全還是土地真相調查，都有顯著成果；第四次會議即將於七月初召開，希望能針對在地發展凝聚共識，規劃方向；此外，成立一年多的亞泥服務中心，也持續提供部落族人電費補助申請、房屋修繕、急難救助、婚喪喜慶、樹苗索取、以及工作機會謀合等服務，亞泥服務中心成員還透過每日的家戶拜訪，深入了解居民需求，亞泥表示，公司善盡企業社會責任，以誠意進行交流互動，以行動達到敦親睦鄰，並無鬧場人士所指之情事。

亞泥重申和這塊土地上的原住民共存共榮的決心從未改變，並持續精進技術，在環境保護與經濟發展之間尋求平衡點。未來，亞泥會繼續努力求同存異，找出和部落之間互助互信的最大公約數，提供當地民眾更好的社區照顧和就業福利，成為地方發展的助力。

此外，一名來自亞泥花蓮廠的助理副廠長楊明欽在會中表示，花蓮廠對於環境的維護、保育，以及對直接、間接員工的工作與家庭生活保障皆不遺餘力，更透過服務中心協助部落需求，且已獲得大部分部落居民的支持與認同；認為少數人所主張的停採、關礦，將嚴重損害員工工作權益及部落居民利益，對此表示不能接受。 亞泥總經理李坤炎也表示，亞泥做得好不好，可受公評，並且歡迎大家到新城山礦場實地參觀。

亞泥107年度合併營業收入為新台幣827億4,100萬元，合併營業利益為181億5,311萬元，另按權益法認列轉投資事業遠東新世紀及裕民航運等關係企業的投資利益為41億4,415萬元，合併稅後純益為148億8,919萬元，其中歸屬於本公司業主的稅後純益為111億1,709萬元。股東會通過盈餘分派案，每股配發現金股利2.8元。

此外，108年第1季合併營業收入為193億8,567萬元，較去年同期增加17%，合併稅後淨利38億1,008萬元，較去年同期增加58%，其歸屬本公司業主稅後純益為29億2,927萬元。