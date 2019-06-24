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長榮空服員陸續歸隊　總經理孫嘉明：盼運能逐步提高至五成

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▲長榮航空股東會今（24）日登場，總經理孫嘉明在會後記者會上說明罷工因應情況。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮航空股東會今（24）日登場，總經理孫嘉明在會後記者會上說明罷工因應情況。（圖／記者湯興漢攝）（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／桃園報導

長榮航空空服員罷工今（24）日進入第五天，長榮航空總經理孫嘉明表示，陸續有空服員回來上班，公司也協助有意願回來服勤的空服員向工會拿回證件，希望運能能逐步提高至五成，坦言目前無法評估停損點。

長榮航空空服員持續罷工，截至今日為止，已累積取消航班423班、影響8萬8千人，超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。

請繼續往下閱讀...

長榮航空罷工持續延燒，長榮航空各機場及營運處同仁，除了24小時排班輪值外，還自發性發起「反罷工」運動，並製作「挺長榮」、「反罷工」的別針，公司營運階層及員工都別在身上，互相加油打氣。

隨著罷工無法落幕，勞資雙方對峙愈演愈烈，總經理孫嘉明表示，對於外籍空服員的議題，因應不同國別的旅客需求，需要招募外籍空服員，目前約有500名外籍空服員，近期則招募泰國、越南籍空服員約50名，但與空服員整體約4300名人力相比佔比仍低。

孫嘉明表示，公司每年會針對盤點人力需求，但因近年公司營運表現不錯，有盈餘也調整員工年終獎金水準，近幾年空服員離職率很低，今年招募空服員人力，主要是因應新機加入營運，並呼籲工會能儘速回到談判桌上協商，儘快讓罷工落幕。

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長榮罷工近100小時 ！工會態度放軟連3退　「禁搭便車」可調
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