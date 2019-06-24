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批評、施壓、威脅　川普的言行已改變了Fed

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川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普近來對他精心挑選的聯準會主席鮑威爾施加了前所未有的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

美國聯準會（Fed）以緩慢而深思熟慮聞名，過去6個月來，它卻以閃電般的速度改變了，從預計利率穩步上升到公開表明可能在今年年底前降息一、兩次。是什麼改變了聯準會的運作方式？答案是美國總統川普。

CNN記者Donna Borak撰文，川普近來對他精心挑選的聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）施加了前所未有的壓力。他在採訪中稱其「精神錯亂（loco）」，並數次詢問能否將其解僱，周日（23）再次表示他有權將鮑威爾降級並批評聯準會過去的升息行為。但真正改變遊戲規則的，是川普的其他動作，特別是他引發的多邊貿易戰，正如經濟成長在全球逐漸減退一樣。

請繼續往下閱讀...

鮑威爾上周在他定期舉行的新聞發布會上表示：「我確信在下次會議之前事情會發生變化。」這與前幾任聯準會主席僅偶爾回答與利率決策相關問題的傳統有所不同。在川普的主政下，聯準會不得不適應一個快速發展的經濟體及總統，川普已撕毀了華府過去的政治劇本，轉而採取更為非傳統的作法。

布魯金斯學會（Brookings Institution）哈欽斯財政與貨幣政策中心（Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy）主任威瑟爾（David Wessel）表示，經濟總是呈現不確定的地方，總會有驚喜，「美國總統通常不會像現在這樣添亂，但川普讓一切變得更為嚴竣。」

在強勁的就業市場及穩定的經濟成長鼓舞下，鮑威爾於2017年走馬上任，並承諾將利率從歷史低點緩慢回升。但在經濟保持穩定的同時，川普自2018年開始對鋼鐵、鋁進口課徵關稅，並對價值數十億美元的中國大陸進口商品加徵關稅成了不確定因素。

▲▼聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）。（圖／達志影像／美聯社）

去年冬天，市場受到聯準會連續升息的打擊，但隨著川普似乎有意與中國國家主席習近平達成和解，市場隨即反彈。不過，在談判代表改變局面後，川普卻在5月出乎意料地決定放棄談判並威脅對中國大陸加徵額外關稅，推翻了以往市場及投資人對政策制訂者可預測未來的信心。

近期，川普又在推特威脅要對墨西哥移民徵收關稅，就像他試圖說服民主黨接受他為北美自由貿易協定談判的替代品一樣，進一步加劇了人們的擔憂。投資銀行Keefe, Bruyette & Woods華盛頓研究中心主任加德納（Brian Gardner）說：「聯準會官員，包括理事會成為、分行行長及幕僚，他們已經習慣以某種方式思考政治家在某些方面所採取的行動，而川普已明確放棄了正常的運作方式。他們已習慣在某種環境中運作，但這種環境已不復存在。」

儘管聯準會政策制定者拒絕投票支持6月份降息，同時仍堅持他們傳統上不向市場明確表達意圖的慣例，以避免市場暴漲或暴跌。但曾任歐巴馬政府職務的前財政部次長席茨（Nathan Sheets）表示，「諷刺的是，他們從聲明中刪除了『耐心』這個詞，這次會議是展現耐心最好的一次，這也正是他們做到的。」

鮑威爾上周三（19）在新聞發佈會上強調不對單個數據點或單一事件做出反應的重要性，並希望確保發展和趨勢是「真實的」，他說「我們希望看到更多的未來」。但聯準會面臨的挑戰是區分信號與噪音，若川普退卻，過快的行動會使經濟過熱。

席茨表示，聯準會必須專注於經濟現況及貿易戰對經濟的影響，「也許他們會積極回應以超越經濟影響，但卻無法事先預測川普及習近平的下一步行動。」

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關鍵字：聯準會,Fed,川普,鮑威爾

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