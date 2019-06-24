不相信長榮會虧待員工　地勤哭訴：我們才是最美麗的反罷工

財經中心／綜合報導

長榮空服員持續罷工，今（24）日長榮航舉辦股東會，現場一位負責貨運業務的地勤林小姐受訪表示，第一線同仁相當辛苦，近幾天為了協助旅客疏運都熬夜，而負責其他業務的同仁和關係企業的員工也都一同前來支援，她很感謝旅客沒有給予很大的責難，「我們只希望說空服員真的趕快回來，我們公司會保護你們的。」

林小姐表示，她自己並非是第一線員工，而是負責貨運業務，但她強調，星期五時，很多地勤員工都工作到凌晨三點，隔天依然一大早七點就上班，當時已經有200多名旅客抽了號碼牌在等簽轉，很多其他業務的同仁和關係企業的員工也都一同都趕快去幫忙支援。

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▲長榮地勤出面控訴稱，「地勤才是最美麗的反罷工」。（圖／ETtoday新聞雲記者攝）

林小姐哽咽談到，「每雙旅客的的眼睛都相當徬徨，同仁的眼睛有多累、疲憊。雖然我們不懂票務，但我們地勤人員依然去支援，協助旅客，不是只有我，還有很多關係企業的員工。我們忙到沒有辦法吃飯、喝水，只希望能快點把客人送出去。」

林小姐表示，她很感謝旅客沒有給予很大的責難，「我們只希望說空服員真的趕快回來，我們公司會保護你們的。暑假快到了，我們趕快把旅客送出去，讓他們大家完成機票該有的故事，也讓地勤人員可以輕鬆一點，不要再這樣子把壓力釋放給大家。」

林小姐強調，媒體總說空服員罷工是最美麗的罷工，但在她眼裡，「這是最醜陋的罷工，地勤才是最美麗的反罷工。」

面對記者提問長榮被外界批評血汗，她激動回應，「我們不血汗，是我們自願的，公司沒有虧待我們，它有加薪給我們，有給我們年終」她更強調，「我不相信長榮會虧待員工」。