「連教官都下去飛！」長榮航空總座孫嘉明：罷工衝擊暑假旺季營運

▲長榮航空股東會今（24）日登場，總經理孫嘉明在會後記者會上說明罷工因應情況。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／桃園報導

長榮航空空服員罷工今（24）日進入第五天，長榮航空總經理孫嘉明在股東會後召開記者會表示，長榮航空連教育訓練中心的教官都加入營運行列，全力維持現有運能，但也坦言自五月罷工爭議以來訂位已有減少，本周三將宣佈七月取消航班，外界預估將衝擊暑假旺季營運表現。

長榮航空空服員持續罷工，截至今日為止，已累積取消航班423班、影響8萬8千人，超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。

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孫嘉明表示，長榮航空目前已陸續有空服員願意回來服勤，公司也協助以本人委託、由民間公證人證明真實性的方式，向工會要求拿回證件，呼籲工會不要推拖，要求工會儘速歸還組員證件。

孫嘉明說，今年第一季營運表現較往年好，內部原本對今年營運很有期待，本來是非常樂觀，數字雖然不能透露，但是原本很樂觀今年營運能再創高，希望罷工能儘速落幕，也期望今年營運不要落入虧損情況，能有盈餘回饋員工及股東。

依據統計，長榮航空在配合季節性市場需求，靈活調度區域航線及增飛航班下，2018年載客量達80.8%，較前一年度成長2.6個百分點，運能（ASK）達598億公里，同比成長2.2%，推升客運單位收益達2.05元，年增1.6%。