「川習會」將成中美貿易戰焦點　會計師：技術台商選擇回台

▲大陸外交部就習近平出席二十國集團（G20）領導人第十四次峰會24日舉行記者會。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

記者吳靜君／台北報導

G20峰會、川習會本周即將舉行，資誠會計師事務所今（24）日表示，根據調查，台商會加大東南亞、回台布局，勞力密集的產業鎖定東南亞；而技術與高端製造的台商，則選擇回台灣設廠，尤其台灣政府近期的鼓勵台商回流政策，讓許多企業準備擴大在台投資及擴廠擴線。

中國大陸國家主席習近平將於週四(27日)至週六(29日)赴日本大阪出席20國集團領導人第14次峰會，習近平、美國總統川普、日本首相安倍晉三、印度總理莫迪、俄羅斯總統普亭都會在峰會中會晤，外界關心「川習會」，成為中美貿易戰中是否明朗的焦點。

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台商兩大強權國家求生存 須保持策略彈性

資誠聯合會計師事務所市場暨業務發展長林鈞堯指出，根據《PwC 2019全球企業領袖調查報告》顯示，受中美貿易戰影響，全球企業CEO認為未來一年景氣將衰退的比例，從去年5%大幅增加到29%。

但是從近期經濟數據顯示，中國大陸經濟出口成長率反而增加，主要原因在於中國出口非美地區的比例抵銷了對美國出口的損失，顯見貿易戰已開始改變企業的國際貿易方式。

根據2019資誠台灣企業領袖調查報告，台灣CEO也保守看待2019年景氣，47%對今年全球經濟前景感到悲觀。林鈞堯建議，台商夾在兩大強權競爭中，必須有一定的彈性，提高技術壁壘，才有機會在這場漫長寒冬中挺身前進。

東南亞鎖定越菲泰馬 技術高端者選擇回台

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理徐丞毅表示，在中美貿易戰衝擊下，企業掌舵者如何調整布局至關重要。根據資誠對50家不同產業進行的調查發現，台商對中美貿易戰的中長期因應策略中，最常見的是「積極探索運用關稅措施」占比為42%、「加大東南亞布局」，占比同樣42%，其次是「加大回台布局」，占比為39%，而「加大美墨布局」僅占7%。

徐丞毅分析，在「加大東南亞布局」策略上，台商詢問度最高的前四名市場依序為越南、菲律賓、泰國、馬來西亞，主要是勞力密集型的產業。而技術與高端製造的台商，則選擇回台灣設廠，尤其台灣政府近期的鼓勵台商回流政策，讓許多企業準備擴大在台投資及擴廠擴線。