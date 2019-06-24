「退黨是一種良心的選擇」　游盈隆：蹉跎執政光陰是非常大的錯誤

▲游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

台灣民意基金會董事長游盈隆23日在臉書聲明，退出民進黨，投下震撼彈！24日早上台灣民意基金會開記者會公布2020總統大選民調，游盈隆出席並透露退黨主因，哽咽地說「入黨和退黨都是一種良心的選擇」，也批評民進黨蹉跎執政光陰是非常大的錯誤。

游盈隆23日在臉書發文，自1995年2月28日在民進黨中央黨部宣誓加入民進黨，到今天共24年又115天，「我將人生最精華的歲月奉獻給這個黨，無怨無悔」。

游盈隆表示，民進黨走到這個時間點，應問問自己的良心和理智是不是應做這個決定，但因2016年民進黨重返執政後，看到很多事不能再假裝看不見，因此選擇退黨。

游盈隆對民進黨非常失望，透露退黨主因，初選只是短期因素，民進黨自2016年重返執政後，沒有善用執政的時間好好為台灣人民做事，他認為「蹉跎執政光陰是非常大的錯誤及罪惡」。

而外傳總統蔡英文沒有特赦前總統陳水扁也是退黨原因之一，游盈隆回應，蔡總統有機會應做這件事，但沒有做，讓台灣社會依然陷入舊時代藍綠對立、族群分裂，「這是蔡英文過去3年非常糟糕的事，因台灣社會已耗盡人民力氣，卻還在舊的事情上打轉，沒辦法邁開大步向前，這是蔡英文必須負起的責任」！

至於下一步是否要參選總統，游盈隆反問媒體「怎麼會有這問題？」而宣布退黨是否引發骨牌效應？游盈隆說，不知道，退黨只是個人選擇，也沒有期待會有什麼效應，「人走到這時間點，應該問問良心及理智」，這是他應該做出適當決定的時候。