罷工延燒　長榮航：最晚本周三早上宣佈七月取消航班...損失已達5.8億元

▲長榮航空股東會今（24）日登場，總經理孫嘉明在會後記者會上說明罷工因應情況。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／桃園報導

長榮航空空服員罷工持續延燒，長榮航空今(24)日表示，最晚將於本周三早上宣佈七月取消航班，讓乘客能有更充裕時間預作旅程的安排；截至6月23日為止，長榮航空營收損失已達5.8億元，目前無法評估停損點。

長榮航空空服員罷工今（24）日進入第五天，對於近期訊息紛擾、惡意中傷事件，長榮航空總經理孫嘉明、發言人陳耀銘在股東會後召開記者會說明，並反擊桃空職工才是假訊息的製造者。

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孫嘉明表示，陸續有空服員向公司表達願意回來服勤，但不知如何拿回三寶證件，以工會的運作，空服員根本不敢親自拿回證件，公司特別用本人委託的方式，為證明真偽，由民間公證人證明真實性，但被工會阻擋。

「經過公證還要被質疑，不知道中華民國的法律對公證的效力？」孫嘉明呼籲，桃空職工一直要求要空服員本人拿回證件，但在現場這麼多人的情況下，空服員如何拿回？呼籲工會不要推拖，要求工會儘速歸還組員證件。

長榮航空空服員持續罷工，截至今日為止，已累積取消航班423班、影響8萬8千人，超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。



