「操場埋屍案」遺骸為鄧世平　兒淚訴：可憐的父親躺操場下16年！

▲鄧世平之子鄧藍冰確認「操場埋屍案」遺骸是自己父親。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

湖南「操場埋屍案」23日取得新進展。經DNA檢驗鑒定，確認新晃一中操場挖出的屍骸為2003年失蹤人員鄧世平。當晚鄧世平之子鄧藍冰在2個社交媒體上回應，「悲痛 」、「為我可憐的父親而悲痛，他這16年來躺在那冰冷的操場下面，沒人知道，或者知道也無法為他平冤。 」

湖南省懷化市公安局6月20日發佈警情通報曝光「操場埋屍案」。鄧藍冰當天就在社交媒體發文，得知新晃一中操場中挖掘出一具遺體，「父親鄧世平已經失蹤16年，我們一直在尋找父親的蹤跡，幾乎失去希望，我們非常關注，我們希望能儘快確認遺體身份，但又有點擔心、害怕。我希望能確認他是我的父親，但又覺得，萬一他不是我的父親，那我的父親到底在哪兒呢？」

鄧藍冰表示，「16年來調查一直沒有結果，自己經歷了一次次希望和失望，父親的失蹤，似乎已經變成了一樁陳年舊案，正被世人遺忘。但自己一天都沒有忘記過。全家人一直都在盼望，有那麼一天，父親風塵僕僕地推門而入，說一聲我回來了！」

新晃一中職工鄧世平2003年1月22日失蹤；同月25日，鄧世平妻子譚女前往新晃警察局報案；2019年4月，新晃警方查獲晃州鎮杜少平等人涉嫌故意傷害、非法拘禁、聚眾鬥毆等犯罪行為。經過警方審訊，杜少平及其團夥成員羅男、高男供認殺害鄧世平及埋屍的犯罪事實。

23日回應全文：

消息確認了，操場下的遺體是我父親鄧世平。我現在心情很複雜，難以平靜，不知從何說起。我為我可憐的父親而悲痛，他這16年來躺在那冰冷的操場下面，沒人知道，或者知道也無法為他平冤。感謝掃黑除惡專項鬥爭，以及及新晃縣公安局奮戰在一線的全體民警。希望我父親的案件最終能真相大白。

▼鄧世平（右）生前照。（圖／翻攝自《河北新聞網》）