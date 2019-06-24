　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台積電除權息大秀登場　挑戰快速填息新紀錄

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 台積電股東會，劉德音處女秀 。（圖／記者周康玉攝）

▲ 台積電108年度股東會。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

台積電（2330）今（24）日除權息登場，每股配發8元現金股利，影響加權指數蒸發69.3點，市值減少2,074億元，法人指出，台積電近三年不僅現金股利越發越高，而且填息速度不斷刷新紀錄，約3~32天之間。今早盤以平盤開出，隨即在漲幅0.2％附近震盪，邁向填息之路。

台積電今年配發8元現金股利，回顧近年股利政策逐年增高，從2009年到2013年之間的3元，接著在2014年發出4.5元，2015年到2017年更是分別發出6元、7元、8元，而且填息速度驚人，2016年只花3天完成填息，2017年花32天，去年則是只有20天。

請繼續往下閱讀...

今年大環境受到中美貿易戰加劇，以及本週G20川習會的影響，台積電21日收248.5元，今以除息參考價240.5元展開填息，接下來即將進入第3季旺季，還有第4季也要發股利的支撐，市場高度關注台積電今年填息速度能否再度挑戰新紀錄。

台積電今年6月24日將先配發8元現金股息，董事會已核准今年第1季每股現金股息2元，預計第4季發放，台積電股東今年每股共可獲得10元現金股息，同時台積電承諾維持穩定的股利政策，明年起將每季發放現金股息，全年不會低於今年整年的10元水準。

ET快訊
長榮總座宣布「招募新空服員」：覺得不適合就不應該來
麥當勞連續4天「豬肉滿福堡買一送一」！有這張通知單就能享優惠
韓國瑜口誤「台南地震217人亡」被打臉！深夜PO文道歉
基隆民宅大火兄弟2人命喪火海！「1→5樓堆滿回收物」狂悶燒　
幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO高顏值美照　1小時狂吸80

關鍵字：台積電,除權息,填息

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

亞泥股東會遭環團抗議　董事長徐旭東一度動怒

罷工延燒　長榮航：最晚本周三早上宣佈七月取消航班

台積電除權息大秀登場　挑戰快速填息新紀錄

罷工延燒 長榮航：今年已有招募新的空服員計劃

反制罷工出招　長榮航空總座：將招募新空服員「覺得不適合的就不應該來」

Smart智富／顏炳立：美中貿易戰打熱台灣房市？

罷工假新聞？長榮航空反擊：桃空職工才是假訊息的製造者

長榮航罷工勞資對峙　小股東力挺資方：工會要求不合理

美元持續走弱　新台幣兌美元升值3.5分以31.1元開出

勞工小心白繳！全台4家職業工會欠繳勞保費　被拒給付權益全泡湯

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

無招牌紅糟肉、農產香蕉蛋糕　外國人帶你「高雄旗山」一日遊

飯前來一根！10天內狂瘦3公斤？　她實測香蕉減肥法成果超意外

「阿翔謝忻親吻沒什麼」　吳宗憲氣她退通告：不要聯絡了

易烊千璽愛的宣言：我只要你！　撒嬌「不要跟別人走哦！」羅志祥也尖叫

史上最大！2.5cm陳年耳垢出爐...過程曝光網友驚呆：噁心又療癒

亞泥股東會遭環團抗議　董事長徐旭東一度動怒

罷工延燒　長榮航：最晚本周三早上宣佈七月取消航班

台積電除權息大秀登場　挑戰快速填息新紀錄

罷工延燒 長榮航：今年已有招募新的空服員計劃

反制罷工出招　長榮航空總座：將招募新空服員「覺得不適合的就不應該來」

Smart智富／顏炳立：美中貿易戰打熱台灣房市？

罷工假新聞？長榮航空反擊：桃空職工才是假訊息的製造者

長榮航罷工勞資對峙　小股東力挺資方：工會要求不合理

美元持續走弱　新台幣兌美元升值3.5分以31.1元開出

勞工小心白繳！全台4家職業工會欠繳勞保費　被拒給付權益全泡湯

郭台銘出席北歡樂嘉年華園遊會　金曲歌王蕭煌奇同場助陣

晚餐吃到飽不到600元！板橋遠百3間新店推優惠　大阪「串家物語」串炸首進駐

台南女子高雄西子灣落海　13時後17浬遠小琉球花瓶岩尋獲遺體

你該領養成年貓的5個理由　讓懂得溫柔的老喵陪你慢慢變老

吳季剛加持設計...大安區時尚豪宅出現法拍屋！底價1.3億元

亞泥股東會遭環團抗議　董事長徐旭東一度動怒

若民進黨惡意攻擊韓國瑜…　張善政：我會出來替他說話！

柯文哲強調大巨蛋復工無時間表　遠雄未達標準就拖下去

LLB少棒／黃彥綸4安猛打賞　中華3局KO越南預賽2連勝

罷工延燒　長榮航：最晚本周三早上宣佈七月取消航班

財經熱門新聞

震撼彈！長榮宣布將招新空服員

3大主流外幣投資策略　一次大解..

15.7萬人加薪！勞保年金調漲..

謝金河想起張榮發　「寧可關公司..

勞工小心白繳！4職業工會欠繳勞..

謝金河：可以感受到越南再起的勢..

影／統一羅智先揭示零售未來趨勢..

倒數兩天！福衛七號在美發射

罷工假新聞？長榮航空反擊：桃空..

蔡英文酸郭董　電子五哥回流成話..

長榮航空股東會今登場　去年營收..

長榮航罷工勞資對峙　小股東力挺..

長榮航空股東會登場　通過配發每..

Uniqlo母公司為留人才　年..

更多熱門

相關新聞

聚焦台積電除息　台股今開盤跌69點開10,734點

美國政府公布最新制裁黑名單，美股四大指數全面收黑，台股今（24）日開盤亦下跌69點，以10,734點開出；而今日除息的台積電也以小漲開出，其填息情況將直接影響大盤表現。

郭台銘卸下董座　鴻海股價收跌1％...台股開高走低

電子三雄領漲　台股開盤漲32點...鴻海股東會日開小紅

除權息旺季來了　股價會直直落？

Xilinx 7奈米Versal ACAP出貨

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 秋行軍蟲 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 反送中遊行 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

憲哥「收謝忻簡訊」氣炸刪好友：跪下！

218台人被送中　銬上飛機畫面曝

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊求城隍爺真相曝

名嘴嗆：去華航啊　空姐爆氣反擊

人妻「私密隧道」丈夫進不去　檢查驚：陰道只有2cm

「颮線」清晨襲中部！16縣市豪大雨特報

幫越配愛妻平反！他舉「8優點」PO美照吸8000網朝聖

空服員爬3樓高空抗爭　今要找總統

DJ SODA正面狂晃　北半球形狀全露

家教男詭異洗腦12歲女！爸看監視畫面狂抖

看診遭名醫強吻　美女網紅淚訴

623遊行後地上乾淨翻！網讚素質高

上原亞衣引退3年「暴瘦10kg」！

空服員「日支費150元」算法出爐

女嬰疑遭虐腦損！母：救活也是植物人

更多

最夯影音

更多

BY2拚選秀大跳《DNA》！！　甩飛耳麥「秒應變」...網讚：偶像水準

野生丁噹現身信義區！　 即興飆唱《手掌心》全場嗨了

韓國瑜痛批民進黨「權力中毒症」 　20萬韓粉簇擁！嘆：墮落太多...

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

辦623遊行...恐從直播界消失　館長失落：我做錯了什麼事？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面