台積電除權息大秀登場　挑戰快速填息新紀錄





▲ 台積電108年度股東會。（圖／記者周康玉攝）

記者姚惠茹／台北報導

台積電（2330）今（24）日除權息登場，每股配發8元現金股利，影響加權指數蒸發69.3點，市值減少2,074億元，法人指出，台積電近三年不僅現金股利越發越高，而且填息速度不斷刷新紀錄，約3~32天之間。今早盤以平盤開出，隨即在漲幅0.2％附近震盪，邁向填息之路。

台積電今年配發8元現金股利，回顧近年股利政策逐年增高，從2009年到2013年之間的3元，接著在2014年發出4.5元，2015年到2017年更是分別發出6元、7元、8元，而且填息速度驚人，2016年只花3天完成填息，2017年花32天，去年則是只有20天。

請繼續往下閱讀...

今年大環境受到中美貿易戰加劇，以及本週G20川習會的影響，台積電21日收248.5元，今以除息參考價240.5元展開填息，接下來即將進入第3季旺季，還有第4季也要發股利的支撐，市場高度關注台積電今年填息速度能否再度挑戰新紀錄。

台積電今年6月24日將先配發8元現金股息，董事會已核准今年第1季每股現金股息2元，預計第4季發放，台積電股東今年每股共可獲得10元現金股息，同時台積電承諾維持穩定的股利政策，明年起將每季發放現金股息，全年不會低於今年整年的10元水準。