長榮航罷工勞資對峙　小股東力挺資方：工會要求不合理

▲長榮航空股東會今（24）日登場，由董事長林寶水主持，總經理孫嘉明會中報告去年營運情況，去年全年營收及載客數，雙雙再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／桃園報導

長榮航空空服員罷工今（24）日進入第五天，股東會照常於總部舉行，有不少小股東因關心罷工爭議親自出席，並表達看了勞資協商的直播後，發現工會對於日支費、勞工董事等要求並不合理，發言力挺資方堅定立場，以維護公司及股東權益。

長榮航空今天舉行股東會，由董事長林寶水主持、總經理孫嘉明報告去年營運概況，長榮航空去年全年營收、載客數雙雙再創歷史新高，會中並通過配發每股0.5元現金股利及每股0.3元股票股利。

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不過，長榮航空空服員持續罷工，截至今日為止，已累積取消航班423班、影響8萬8千人，超過今年二月華航機師罷工取消214班規模，創下台灣航空史上最大的客運癱瘓紀錄。

李姓小股東在受訪時表示，因為看過勞資協商的直播，發現工會的訴求很多都不合理，像是勞工董事不符合目前民營公司的規範，日支費要求提高至每小時150元，工會也沒有提出相對應的計算基礎，支持資方不能就此退讓。

李姓小股東也說，長榮航空過去的營運績效不錯，因此股東才會長期持有，但是近年油價高漲、航空產業面臨低成本航空競爭加劇，公司獲利不易，不合理的罷工不僅傷害公司、員工，也影響股東獲利。