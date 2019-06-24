長榮航空股東會登場　通過配發每股0.5元現金股利

▲長榮航空股東會今（24）日登場，由董事長林寶水主持，總經理孫嘉明會中報告去年營運情況，去年全年營收及載客數，雙雙再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空股東會今（24）日登場，由董事長林寶水主持，依據年報，長榮航空去年全年營收、載客數雙雙再創歷史新高，會中並通過配發每股0.5元現金股利及每股0.3元股票股利；展望後市，長榮航表示在787新世代飛機投入高運量及中長程航線下，可望增加產品競爭力。

依據股東會年報，長榮航空去年全年營收達新台幣 1356 億元，載客數達 1254 萬人次，雙雙再創歷史新高。

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▲長榮航空股東會今(24)日登場，董事柯麗卿出席。（圖／記者湯興漢攝）

針對長榮航空去年營運表現，總經理孫嘉明表示，在持續優化越太平洋航網，提供轉機便利性，提升營運效益下，長榮航空致力於提升服務以爭取高端旅客；以北美市場為例，去年著力在運動行銷、推動新的形象廣告，讓長榮航在北美的知名度大大提升，同時針對商務客群積極促銷，推升商務客載客量穩定成長。

長榮航空已連續六年榮登 AirlineRatings.com 「全球二十大最安全航空公司」，連續三年獲得台灣證交所「公司治理評鑑」前5%排名的佳績，也連續三年獲頒 SKYTRAX「五星級航空公司」，同時榮膺「全球 十大最佳航空公司」第五名、「全球最佳機場服務」第一名及「亞洲最佳航空服務人員」第二名。