加密貨幣前景看好　比特幣漲破10000美元大關

▲比特幣（Bitcoin）。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）近期價格持續飆漲，其價格已於上周正式突破10000美元，是自去年3月以來的最高點。

據《Forbes》報導，依照CoinDesk的數據，比特幣價格於美東時間21日晚間7：30分攀升至10000美元以上，且價格在這之後持續上漲。截至台灣時間24日上午9：00，比特幣價格為10626.19美元。

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報導指出，比特幣在去年12月跌至3100美元的低點後，其價格已經連續幾個月大幅攀升，目前已經上漲超過230％。分析師認為，近期推升比特幣突破10000美元的主要推力為市場的樂觀情緒，以及關於臉書將於2020年推出虛擬貨幣「Libra」的相關報導。美國資產管理公司Blockforce Capital的執行長David Martin表示，「這次的反彈主要應歸功於臉書宣布將發行Libra虛擬貨幣以及其相關細節。」因為Libra的媒體曝光度，進而讓比特幣重回主流新聞的討論下。

臉書（Facebook）執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）18日親自公布有關加密貨幣Libra（天秤座）的白皮書，表示將與27間公司企業攜手成立非營利性質的「Libra協會」，目標是在安全穩定的區塊鏈上打造一種穩定貨幣，以真實資產儲備作為後盾，並由協會來營運管理。