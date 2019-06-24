長榮航空股東會今登場　去年營收1356 億元創歷史新高

▲長榮航空股東會今（24)日登場，由總經理孫嘉明報告去年全年營運概況。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空股東會今（24）日登場，董事長林寶水表示，長榮航空去年全年營收達新台幣 1356 億元，載客數達 1254 萬人次，雙雙再創歷史新高。

長榮航空總經理孫嘉明在報告時指出，長榮航空去年引進了國內首架 787 環保夢幻客機，呼應節能減碳、降低溫室氣體排放的環保目標，同時提升服務品質。另外，777新貨機的陸續到位，則大幅提升貨運整體營運績效。

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在客運營運方面，長榮航空客運營收達新台幣991億元，較106年度增加新台幣66億元，年增7.2% 107年平均載客率81%，載客數成長3.4%，單位收益成長 1.6%。

▲長榮航空股東會今（24）日登場，由董事長林寶水主持，總經理孫嘉明會中報告去年營運情況，去年全年營收及載客數，雙雙再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

兩岸航線方面，運能維持穩定，並彈性調整航線。亞洲區域航線方面，依季節性靈活調度機隊，並依市場需求，適時增班及放大機型，同時開發具有潛力的航線，持續優化越太平洋航網，兼顧轉機便利性最佳化及提升營運效益。

在貨運營運方面，去年營收達新台幣276億元，較106年度增加新台幣28億元，年增11.3% 107年平均載貨率為 83%，載貨量成長1.0 %，單位收益成長12.1%。

長榮航表示，去年前三季貨運市場維持穩健，第四季起漸國際間貿易衝突影響，配合市場季節性需求，機動調整北美貨機航班，並提供區域包機服務。

長榮航空已連續六年榮登 AirlineRatings.com 「全球二十大最安全航空公司」，連續三年獲得台灣證交所「公司治理評鑑」前5%排名的佳績，也連續三年獲頒 SKYTRAX「五星級航空公司」，同時榮膺「全球 十大最佳航空公司」第五名、「全球最佳機場服務」第一名 及 「亞洲最佳航空服務人員」第二名。