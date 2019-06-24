G20前市場聚焦台積電除息秀　台指期小漲開出突破10,600點關卡

▲G20前市場聚焦台積電除息，台指期今天小漲開出，順利站上10,600點關卡。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

川普政府再出招，將5家大陸企業列入出口黑名單，加上G20會議前市場觀望氣氛漸濃，美股4大指數全面收黑，亞股漲跌互見，不過台指期今（24）日以小漲開出，指數一早漲逾20點，突破10,600點關卡，截至8點47分在10,600點附近震盪。

美國政府公布最新制裁的科技黑名單，將大陸5個科技業入列，再度引發市場動盪，美股4大指數震盪收黑，其中道瓊工業指數終場下跌34.04點，跌幅0.13%，收26,719.13點；標準普爾500指數也跌3.72點，跌幅0.13%，報2,950.46點；那斯達克指數尾盤下滑19.63點，跌幅0.24%，以8,031.71點作收；費城半導體指數則收跌10.53點，跌幅0.74%，報1,410.5點。

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回頭觀察台灣金融市場表現，股期雙市上周五走勢不同調，其中台股在台積電領漲下，推升指數持續走高，突破10,800點關卡，終場上漲18.76點，以10,803.77點作收，成交量1,484.49億元，三大法人同步站在買方，合計買超60.59億元，其中自營商買超5.61億元，投信買超2.54億元，外資及陸資買超63.66億元。

台指期21日則遇壓收小黑，整場皆在平盤附近震盪，尾盤下挫7點，收在10,585點，與現貨相較，逆價差擴大至218.77點，成交量9萬6523口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,036口至1萬4,828口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加97口至5萬3,695口。