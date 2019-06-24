Uniqlo母公司為留人才　年薪3年有望達陣865萬

▲日本服裝零售商Uniqlo。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

日本服裝零售商Uniqlo的母公司迅銷（Fast Retailing）深知，若是想要壯大其全球經營版圖，珍惜有才華的年輕員工是相當重要的，而該公司工也願意在員工最在意的薪水部分給出滿意的數字。

據《日經亞洲評論》報導，迅銷將祭出全新的人事制度，最快預計在2020年就會生效，在這套新的人事制度中，新員工可望在3年內就晉升為子公司的管理職，且外派至歐美地區工作的員工，年薪將高達3000萬日圓（約新台幣865萬元），在日本國內的員工也有超過1000萬日圓（約新台幣288萬元）。

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報導指出，近年來日本逐漸面臨勞動力短缺的情況，而迅銷這樣的舉動，是企業確保有能留住有才華員工的案例之一，迅銷總裁Yanad Yanai表示，「我們希望能為人才提供機會，為此，我們需要適當的培訓和福利。」此外，其他日本企業也有類似計畫，例如索尼（Sony）已經開始為具有AI人工智慧相關工作經驗的員工進行薪資調整。

目前迅銷是將旗下員工皆派去各個分店，讓這些員工充分去了解如何為客戶提供服務以及如何管理這些設施。而在新的人事制度下，未來將有更多新員工會依照其技能被分發至相關專業部門，該公司也將從這系列的過程中找尋適合的人才作為管理職候選人，並在3至5年後將這些人才派到國外或日本國內的子公司中。