胡志明市10年大蛻變　謝金河：可以感受到越南再起的勢頭

▲越南胡志明市。（圖／Pixabay）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河近日前往越南考察，他已有10年沒有到訪胡志明市了，而這次的再度來訪，他認為，可以強烈感受到這個昔日西貢市的蛻變，「可以感受到越南再起的勢頭！」

謝金河在臉書提到，相隔10年再訪胡志明市，從機場到酒店，市容已起了很大的變化，很多劃破天際缐的高樓聳立，而唯一不變的是，路上的摩托車還是很多，讓他想過馬路到對面的西貢河畔走走，等了3分鐘還是無法順利過馬路。

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謝金河表示，在西貢河的遊船上吃晚飯，看著兩旁高樓林立，可以知道這已不是昔日的西貢市，而是逐步邁向現代化的胡志明市。他提到，在這一次中美貿易大戰中，越南是最大受益者，若是外國企業想將生產基地搬遷至越南，他認為，可能已為時已晚。

但謝金河指出，對於已經在越南深耕超過10年的台商，很可能是這一波最大的受益者，他表示，他近日將參訪越南當地的11家台商企業，從南寶樹脂、南紡、凱撒衞浴、儒鴻、建大、富林塑膠、錩新、富美興、百和、廣隆光電到廣越，「這些早期布局的台商已成供應鏈移動的新贏家。」

他認為，眾多的企業湧入，越南工資可能快速上升，人口紅利可能加速用完，越南這次的勢頭可能長約三到五年，沒有提前布局的企業可能已經來不及了。而人流、金流加速湧來，越南房地產可能也會有一波漲勢。「從胡志明街頭，我可以感受到越南再起的勢頭！」